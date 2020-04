Koningsdag wordt Woningsdag inclusief thuis-toost

„Op de gezondheid van iedereen en dus ook van koning Willem-Alexander”, zei Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en burgemeester van Gouda. „Vandaag ben ik gebeld door paleis Noordeinde”, kon hij dinsdagavond melden, wat betekent dat de koning instemt met de plannen voor zijn verjaardagsfeest.

De ongebruikelijke Koningsdag begint om 09.45 uur met het luiden van de klokken door het hele land. Om 10.00 uur start de Koningsdag-uitzending op tv met Het Concertgebouworkest, dat het Wilhelmus speelt. „Onze leden suggereerden dat het leuk zou zijn als mensen uit deuropeningen en vanaf balkons meezingen”, zei Verhoeve. „Wij zijn immers het enige land ter wereld dat de verjaardag van het staatshoofd al viert sinds de 19e eeuw!”

’Digitale kleedjesmarkt’

Om 12.00 uur begint de ’digitale kleedjesmarkt’, een vrijmarkt op internet, waar ook de tv-uitzending op inhaakt. „Een ode aan onze handelsgeest, waarbij de oude spullen van de ene zolder naar de andere gaan”, verwacht de voorzitter van de vele vrijwilligers die jaarlijks de festiviteiten in goede banen leiden.

De NOS zal een compilatie van voorgaande Koningsdag-verslagen uitzenden en iedereen kan meekijken hoe een bundeling van de ’brieven aan de koning’ aan de jarige wordt overhandigd. „Kinderen zullen worden uitgenodigd in de pen te klimmen. Als het aanslaat, kan het een mooi tijdsbeeld voor later geven, van ons land ten tijde van corona”, overweegt Verhoeve.

Heuse optredens van artiesten zullen er op Woningsdag wel degelijk zijn, maar dan alleen voor de woningen van ouderen in verzorgingshuizen. „Dat is een idee van Ali B, die zijn netwerk aan artiesten ervoor aanspreekt”, weet de Goudse burgervader. Hij sprak de rapper toen hij in zijn gemeente bloemen kwam uitdelen, vanwege de paasactie Voor onze ouderen. „Ik heb collega-burgemeesters aangespoord om mee te doen en van De Bilt tot Oudewater en van Roermond tot Ameland doen de gemeentes mee.”

Met de ’nationale toost’, wordt de nationale viering van komende Koningsdag om 16.00 uur besloten. Het betekent dat wie wil, thuis het glas heft in de wetenschap dat vele anderen op dat tijdstip hetzelfde doen. De jarige zelf waarschijnlijk niet uitgezonderd.