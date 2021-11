Macron reageert niet goed op brief Johnson: Franse minister annuleert overleg met Londen

De op Twitter gepubliceerde brief was gericht aan de Franse president Emmanuel Macron. Daarin stelt Johnson nieuwe maatregelen tegen de illegale migratie voor. Ook vraagt hij Frankrijk migranten na hun oversteek weer terug te nemen. Darmanin omschrijft de brief volgens persbureau AFP als „teleurstellend” en stelt dat het openbaar maken van de inhoud het „alleen maar erger maakt.”

Het overleg vindt zondag plaats in Calais, waar veel migranten aan hun reis naar Engeland beginnen. Darmanin heeft de uitnodiging aan zijn Britse collega Priti Patel ingetrokken, maar de ontmoeting met vertegenwoordigers van België, Nederland, Duitsland en de Europese Commissie gaat door. Het Verenigd Koninkrijk hoopt dat Darmanin zijn besluit terugdraait. „Geen natie kan dit alleen aan, dus ik hoop dat de Fransen het zullen heroverwegen”, aldus transportminister Grant Shapps tegen BBC News.

Kritiek

Ook Macron heeft kritiek op de brief. De president is naar eigen zeggen verrast en vindt het ongepast dat Johnson met een openbare brief op Twitter met hem communiceert. Over het overleg van zondag heeft Macron gezegd dat „ministers zich serieus over serieuze vragen zullen buigen met serieuze mensen” en later met de Britten „te zullen zien hoe ze effectief kunnen werken als ze besluiten serieus te zijn.”

De Fransen en Britten vinden van elkaar dat ze te weinig doen om de illegale migratie over het Kanaal tegen te houden. Johnson heeft gezegd dat Frankrijk het verkeerd doet, terwijl Darmanin de Britten ervan beschuldigd een slecht immigratiebeleid te hebben. Daarnaast zijn de twee landen al langer verwikkeld in een ruzie die is ontstaan door de brexit. Frankrijk claimt te weinig Britse visvergunningen te hebben gekregen.