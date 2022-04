Premium Het beste van De Telegraaf

Tussenjaar levert uitwonende student in spe 2700 euro op, vrees voor lege collegezalen

Door Ivo Laan

Open dag op de Universiteit Leiden. Ⓒ ANP / Peter Hilz

AMSTERDAM - Psst...2700 euro cashen? Dat is het bedrag dat aankomende studenten kunnen ’verdienen’ als ze een jaar later met hun studie beginnen omdat de basisbeurs pas in 2023/24 terugkomt. Studentenorganisaties vrezen lege collegebanken.