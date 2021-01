Steekpartij in Amsterdamse woning: verdachte opgepakt

Hulpdiensten werden rond 16.30 uur opgeroepen. Eén van de twee slachtoffers is door de politie als verdachte aangemerkt. Een slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht; het is nog onduidelijk of het de verdachte betreft.

Vlakbij is een traumahelikopter geland, meldt een fotograaf ter plaatse. Er is ook een slachtoffer door de brandweer naar beneden gehaald.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is ter plaatse en verricht onderzoek.

Tips of beelden? App naar onze Whatsapp-tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.