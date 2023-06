Schotse ex-premier Sturgeon is opgepakt in onderzoek naar partij

Ⓒ ANP / Alamy Limited

EDINBURGH - De Schotse ex-premier Nicola Sturgeon is aangehouden in verband met een slepend onderzoek naar de financiering van haar Schotse Nationale Partij (SNP). De 52-jarige vrouw was van 2014 tot 2023 partijleider en premier. Bij de SNP zou uitgebreid zijn gesjoemeld met geld. Sturgeons man Peter Murrell is als voormalige partijbons ook bij deze zaak betrokken.