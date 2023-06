Schotse ex-premier Sturgeon na aanhouding meer dan 7 uur verhoord

De arrestatie was niet geheel onverwacht. Twee maanden geleden werd haar echtgenoot Peter Murrell ook al opgepakt. Hij zou als bestuursvoorzitter van de SNP verantwoordelijk zijn voor het misplaatsen van ruim 650.000 pond aan donaties van SNP-leden.

Daar bleef het niet bij. Twee weken later werd SNP-boekhouder Collin Beattie opgepakt. Hij was tot 2020 ruim vijftien jaar boekhouder van de SNP, maar werd in dat jaar verslagen bij een nieuwe verkiezing voor de post. Zijn opvolger durfde zijn vingers niet te branden aan de begroting van de partij en werd een jaar later opgevolgd door alweer Beattie. Twee maanden geleden moest hij zijn functie definitief neerleggen.

Onverwachts vertrek

De arrestatie van Sturgeon is een nieuw dieptepunt in haar politieke carrière die de afgelopen maanden in een vrije val kwam. Vrijwel niemand twijfelt er meer aan dat Sturgeon haar teloorgang voorzag toen ze in februari onverwachts haar vertrek als premier aankondigde. Haar positie als partijleider en premier was sinds 2014, toen ze haar ’politieke mentor’ Alex Salmond opvolgde, alleen maar sterker geworden. Ze won acht verkiezingen op rij. De partij heeft net geen meerderheid in het lokale parlement en is verreweg de grootste Schotse partij in het Britse Lagerhuis.

Sindsdien ging het mis. De arrestatie van haar echtgenoot volgde enkele dagen nadat Schotland met Humza Yousaf de eerste islamitische premier kreeg van het land. Hoewel Sturgeon bleef ontkennen dat haar vertrek niets te maken had met het daarna volgende politieonderzoek naar de financiën van haar partij, wordt dat verhaal steeds minder geloofwaardig. De Schotse politie legde onder meer beslag op een ruim een ton kostende camper die zich op de stoep bevond van de schoonmoeder van Sturgeon.

Vooralsnog blijft het bij verhoren. Zowel Mundell, Beattie en Sturgeon zijn niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. Maar de arrestaties zorgen voor een enorme deuk in het vertrouwen in de partij.

De Schotland-woordvoerder van Labour Ian Murray noemde de arrestatie van Sturgeon ’zeer zorgwekkend’. Maar intussen hoopt zijn partij een groot deel van de inmiddels zwevende SNP-stemmen op te vangen. Daarmee komt ook een meerderheid in het Lagerhuis voor Labour naderbij.