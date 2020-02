Ⓒ ANP

DEN HAAG - Slachtoffers van de vliegramp met een Boeing 737 van Turkish Airlines bij Schiphol in februari 2009 zijn onaangenaam verrast dat hun trauma opnieuw moet worden beleefd. Donderdag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de crash, waarbij door een wonder ’slechts’ negen inzittenden omkwamen.