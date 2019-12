MADRID - De anti-Greta is opgestaan. Terwijl de wereld uitziet naar een nieuwe show op de VN-top van de vlechtjesdragende Zweedse klimaatspijbelaar, verkondigt de jonge Duitse Naomi Seibt in Madrid een ander verhaal. „Iemand klimaatontkenner noemen impliceert dat hij of zij iets ’illegaals’ doet.”