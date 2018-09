Eerste Nederlandse transportvlucht voor Mali

Het toestel, een KDC-10, vertrok vrijdag vanaf vliegbasis Eindhoven en vloog via Frankrijk - om de goederen op te halen - naar N'Djamena in Tsjaad. Daar hebben de Fransen een steunpunt ingericht. De KDC-10 is volgens een woordvoerder van Defensie het grootste vliegtuig van de transportvloot van de luchtmacht.

Frankrijk leidt operatie Serval. Die moet een einde maken aan de bezetting van Noord-Mali door nationalistische en islamitische strijdgroepen. Frankrijk vroeg Nederland eerder om logistieke steun. Het gaat in eerste instantie om vluchten naar buurlanden van Mali.

Waarschijnlijk is er eind volgende week een eerste Nederlandse transportvlucht naar Bamako. In de Malinese hoofdstad braken vrijdag gevechten uit tussen aanhangers van de vorig jaar verdreven president Amadou Toumani Touré en het Malinese leger.