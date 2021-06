LIVE | Brazilië passeert grens van 500.000 coronadoden

06.33 - Brazilië passeert grens van 500.000 coronadoden

Brazilië is zaterdag de grens van 500.000 coronadoden gepasseerd, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het afgelopen etmaal zijn nog eens 2301 Brazilianen overleden als gevolg van het longvirus en daarmee komt het totale aantal geregistreerde overlijdens door Covid-19 uit op 500.800. Na de Verenigde Staten telt geen enkel ander land zoveel coronadoden.

”500.000 levens verloren als gevolg van de pandemie die ons Brazilië en de wereld treft”, tweette minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga. Experts zeggen dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk een stuk hoger ligt.

In het Zuid-Amerikaanse land zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 17,8 miljoen mensen besmet geraakt met het longvirus. Het aantal nieuwe gevallen groeit op dit moment met ongeveer 80.000 per dag. Ondanks die hoge aantallen dagelijkse besmettingen wordt sinds vorige week wel de Copa América, het kampioenschap van Zuid-Amerika, in het land gespeeld.

Duizenden Brazilianen gingen zaterdag de straat op om te protesteren tegen het lakse coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Ze vervloekten volgens de grootste nieuwszender Globo in zeker 44 steden de rechts-populistische machthebber omdat hij onder meer heeft nagelaten snel de nodige doses vaccin in te slaan en nog altijd de noodzaak een mondkapje te dragen ter discussie stelt.

Woedende mensen nemen het Bolsonaro zeer kwalijk dat kansen om tijdig vaccins te bestellen onbenut zijn gelaten. Het farmaceutische bedrijf Pfizer zei geen reactie te hebben gekregen op vroege aanbiedingen die vorig jaar in de periode augustus-november zijn gedaan. Een deelneemster aan een demonstratie in hoofdstad Brasilia betichtte de regering van genocide omdat in 2020 niets gedaan is om de inwoners te beschermen tegen Covid-19.

Ook elders viel het woord volkerenmoord. De persvoorlichter van de president kon of wilde niet onmiddellijk reageren op de beweringen van Pfizer. Volgens de officiële gegevens van de nationale gezondheidsdienst is pas 11 procent van de bevolking van 214 miljoen volledig ingeënt, 29 procent heeft in elk geval een eerste prik gehad.