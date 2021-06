LIVE | Mondkapjes krijgen nieuwe functie: ’Kunnen we andere landen mee helpen’

15.09 - Mondkapjes krijgen nieuwe functie

De grote voorraden medische mondkapjes die nu nog in pakhuizen liggen, zijn niet voor niets gekocht. De beschermende maskers worden voor „andere nuttige dingen gebruikt”, zegt voormalig topambtenaar Erik Gerritsen van het ministerie van Volksgezondheid in het tv-programma Buitenhof. „We kunnen er andere landen mee helpen.”

Nederland sloeg vanaf het voorjaar van 2020 op grote schaal beschermingsmiddelen in, op het moment dat door de uitbraak van de coronapandemie wereldwijd tekorten dreigden. Niet al die spullen bleken achteraf nodig. Volgens Gerritsen werd er, mede op aandringen van de Tweede Kamer, meer aangekocht dan strikt noodzakelijk was.

Opiniemaker Sywert van Lienden verdiende miljoenen aan een omstreden mondkapjesdeal, waarvan de noodzaak eveneens in twijfel werd getrokken. Topambtenaar Mark Frequin, die destijds de leiding had bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), wijst erop dat juist bij aanbiedingen van 'bekende Nederlanders' de maatschappelijk druk hoog was om toe te happen.

„Iedereen mocht meedoen”, benadrukt Frequin verder. „Dat was een voorwaarde van het departement: er wordt niemand uitgesloten.” Hij erkent dat er weerstand was bij LCH tegen Van Lienden, die zich in de media zeer kritisch uitliet over de organisatie. Maar dat deed volgens Frequin niet terzake. „Of we hem nou aardig vinden of niet, we kijken of hij een zakelijk voorstel kan doen.”

LCH heeft volgens Frequin altijd een „marktconforme prijs” betaald voor beschermingsmiddelen. Toen bijvoorbeeld een scheepslading mondkapjes werd aangeboden voor drie keer de marktprijs, werd daarvoor bedankt. „Toen hebben we gezegd: we hebben wel een oorlogssituatie, maar geen oorlogseconomie.” LCH heeft vele tienduizenden aanbiedingen gekregen, waarvan er „tussen de drie- en vierhonderd” tot een deal hebben geleid.

13.05 - Risiconiveau corona kan in hele land omlaag

Nu het aantal coronagevallen blijft dalen en het kabinet het land van het slot haalt, kan ook het zogeheten risiconiveau omlaag. In elke regio van het land wordt het gevaar kleiner. Veel regio’s zouden zelfs op het laagste alarmniveau kunnen uitkomen als de landkaart rond dinsdag opnieuw wordt ingekleurd. Dat zou voor het eerst sinds eind vorig jaar zijn.

Nederland telt vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio’s op zeer ernstig. Momenteel is de situatie in acht regio’s zeer ernstig, staan elf regio’s op ernstig en hebben zes regio’s de status zorgelijk.

Twee cijfers bepalen het risiconiveau: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners.

Op basis van het aantal positieve tests zouden elf veiligheidsregio’s nu onder ’waakzaam’ vallen. Groningen en Friesland staan er het beste voor. Die telden afgelopen week 18,5 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Nog maar een paar weken geleden hadden ze dat aantal gevallen per dag. De regio’s Zaanstreek-Waterland, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost gaan wellicht in één klap van het hoogste naar het laagste risiconiveau. De andere regio’s die in aanmerking komen voor ’waakzaam’ zijn Drenthe, Flevoland, Noord-Holland Noord, Zuid-Limburg, Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland.

De rest van het land valt binnen de grenzen van ’zorgelijk’, het op een na laagste risiconiveau. Zeeland en Kennemerland zitten qua positieve tests net boven die grens. Een paar gunstige dagen zouden de status toch nog kunnen veranderen in waakzaam.

Een van de laatste brandhaarden in het land is de regio Haaglanden. Daar zijn afgelopen week 57 op iedere 100.000 inwoners positief getest. Maar dat cijfer laat ook zien hoe snel het coronavirus wordt teruggedrongen. Slechts twee weken geleden stond Noord-Holland Noord er het beste voor met 66 positieve tests op iedere 100.000 inwoners in een week tijd. Met andere woorden: het slechtste cijfer nu is beter dan het beste cijfer begin deze maand.

13.10 - China dient miljardste dosis van coronavaccin toe

China heeft zaterdag de miljardste coronaprik gezet. Dat is wereldwijd zo’n 40 procent van alle inentingen tegen Covid-19. De vaccinatiecampagne in het Aziatische land begon langzaam, maar inmiddels is het tempo flink opgevoerd. De laatste 100 miljoen prikken werden volgens staatspersbureau Xinhua in vijf dagen gezet.

China gebruikt vaccins die in eigen land zijn geproduceerd. Van de 21 die sinds vorig jaar worden onderzocht, zijn er enkelen in gebruik. Deze bestaan in de meeste gevallen uit twee prikken. Alle 18-plussers kunnen zich laten inenten.

Het is niet bekend hoeveel Chinezen al een vaccin toegediend hebben gekregen. De autoriteiten willen in juni 40 procent van de bijna 1,4 miljard inwoners volledig hebben gevaccineerd. Dat moet eind dit jaar 70 procent zijn.

Een deel van de Chinese bevolking is terughoudend bij het halen van een prik. Dat zou onder meer het gevolg zijn van eerdere vaccinatieschandalen. In sommige delen van het land worden mensen gemotiveerd door hen na hun inenting bijvoorbeeld gratis eieren of kortingsbonnen te geven.

Het coronavirus dook eind 2019 voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan en werd vervolgens ook in andere delen van het land vastgesteld. De regering voerde strenge maatregelen in om de verspreiding ervan tegen te gaan. Ondanks dat de uitbraak volgens de jongste cijfers van de autoriteiten onder controle lijkt, gelden sommige zware beperkingen nog altijd. Zo worden bijvoorbeeld nog steeds veel reizigers geweerd.

06.33 - Brazilië passeert grens van 500.000 coronadoden

Brazilië is zaterdag de grens van 500.000 coronadoden gepasseerd, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het afgelopen etmaal zijn nog eens 2301 Brazilianen overleden als gevolg van het longvirus en daarmee komt het totale aantal geregistreerde overlijdens door Covid-19 uit op 500.800. Na de Verenigde Staten telt geen enkel ander land zoveel coronadoden.

”500.000 levens verloren als gevolg van de pandemie die ons Brazilië en de wereld treft”, tweette minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga. Experts zeggen dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk een stuk hoger ligt.

In het Zuid-Amerikaanse land zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 17,8 miljoen mensen besmet geraakt met het longvirus. Het aantal nieuwe gevallen groeit op dit moment met ongeveer 80.000 per dag. Ondanks die hoge aantallen dagelijkse besmettingen wordt sinds vorige week wel de Copa América, het kampioenschap van Zuid-Amerika, in het land gespeeld.

Duizenden Brazilianen gingen zaterdag de straat op om te protesteren tegen het lakse coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Ze vervloekten volgens de grootste nieuwszender Globo in zeker 44 steden de rechts-populistische machthebber omdat hij onder meer heeft nagelaten snel de nodige doses vaccin in te slaan en nog altijd de noodzaak een mondkapje te dragen ter discussie stelt.

Woedende mensen nemen het Bolsonaro zeer kwalijk dat kansen om tijdig vaccins te bestellen onbenut zijn gelaten. Het farmaceutische bedrijf Pfizer zei geen reactie te hebben gekregen op vroege aanbiedingen die vorig jaar in de periode augustus-november zijn gedaan. Een deelneemster aan een demonstratie in hoofdstad Brasilia betichtte de regering van genocide omdat in 2020 niets gedaan is om de inwoners te beschermen tegen Covid-19.

Ook elders viel het woord volkerenmoord. De persvoorlichter van de president kon of wilde niet onmiddellijk reageren op de beweringen van Pfizer. Volgens de officiële gegevens van de nationale gezondheidsdienst is pas 11 procent van de bevolking van 214 miljoen volledig ingeënt, 29 procent heeft in elk geval een eerste prik gehad.