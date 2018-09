Gevallen Cavendisch dolgelukkig

Boonen moest de etappekoers in het Midden-Oosten dit keer overslaan vanwege een schouderblessure. „De ploeg wint hier bijna elk jaar, dus er lag wel wat druk bij me. Ik ben dolgelukkig, de jongens hebben elke dag keihard voor mij gewerkt”, zei Cavendish, die nog een benauwd moment beleefde na 15 kilometer koers. „Ik ging onderuit bij een rotonde. Niet hard, maar een beetje ongelukkig. Ik voelde me wat stram, maar ben verder oké.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik