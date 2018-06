City Box hoeft niet te dokken voor brand

Het gebouw van City Box brandde in november 2009 tot de grond toe af. Oorzaak daarvan was vermoedelijk een vonk bij laswerkzaamheden. Mogelijk heeft de monteur zich niet aan de regels gehouden. Maar dat bewijst niet dat City Box nalatig is geweest en aansprakelijk kan worden gesteld, aldus de kantonrechter. Die oordeelde ook dat City Box niet kan inschatten wat mensen opslaan in zijn loods. Daarom kan het bedrijf onmogelijk een eigen verzekering afsluiten. De opgeslagen spullen vallen dus onder de eigen inboedelverzekering, of onder een aanvullende verzekering die City Box aanbood.

195 gedupeerden hadden Erik Horssius van schadecoach Krantz & Polak ingeschakeld. Bij elkaar claimen ze 7,5 miljoen euro. Over twee eisen heeft de kantonrechter nu uitspraak gedaan, de andere 193 volgen nog. „Dit is een ferme tegenslag. Huurders kunnen er niets aan doen als een gebouw in brand vliegt”, zegt Horssius. Hij weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het vonnis.

Volgens Horssius kunnen sommige gedupeerden niet terecht bij hun eigen verzekering. „Spullen mogelijk tijdelijk ergens anders worden opgeslagen, maar als ze daar langer dan 3 maanden liggen, dekt de polis het niet meer. Anderen hadden een speciale inboedelverzekering afgesloten bij City Box, maar die keert maximaal 3000 euro uit.”

City Box zegt mee te leven met de huurders. „ Als onderneming hopen we nooit meer een noodlottig ongeval zoals deze brand in Amsterdam mee te maken”, zegt directeur Jan van der Kleij in een verklaring.