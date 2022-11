Mkb’ers kunnen sneller energiesteun krijgen

VVD-Kamerlid Silvio Erkens maakte zich hard voor het openstellen van de regeling per 1 januari, omdat hij veel faillissementen in dorpen en steden vreest. Nu al sluiten ’energie-intensieve ondernemers’ al de deuren omdat zij het niet meer kunnen betalen. Het kabinet is bereid het loket inderdaad versneld te openen.

Ook kleine mkb’ers kunnen bovendien straks een beroep doen op de regeling: de zogeheten ’verbruiksdrempel’ komt te vervallen. Daardoor kunnen ook bedrijven steun krijgen die minder gas of stroom verbruiken dan de drempels die het kabinet had bedacht, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). CDA-Kamerlid Henri Bontenbal wees erop dat sommige kleine mkb’ers ten opzichte van hun omzet veel verbruiken, maar doordat ze zo klein zijn geen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming.

Perverse prikkel

Bontenbal vreesde bovendien voor een „perverse prikkel”, waardoor ondernemers mogelijk de kachel nog even aanzetten om de drempel te halen. Woensdag werd de zogeheten ’TEK-regeling’ ook al versoepeld: tienduizenden ondernemers hoeven maar een kleiner deel van hun omzet kwijt te zijn aan energiekosten om aanspraak te kunnen maken op compensatie. Daarnaast kunnen tuinders een ton meer steun krijgen. Het kabinet verwacht in totaal ruim anderhalf miljard euro kwijt te zijn aan de steun.

Prijsplafond

Donderdag werd ook uitgebreid gedebatteerd over het ’prijsplafond’ voor consumenten. Hieraan hangt vermoedelijk een kostenplaatje van 10 tot 40 miljard euro, afhankelijk hoe de energieprijzen zich ontwikkelen.

Hoewel er in de Kamer nog veel onduidelijkheid over de definitieve uitwerking is, is er wel brede steun voor die maatregel. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wil die regeling ook per 1 januari van kracht laten worden. Volgens Jetten is er ’geen aanleiding om eraan te twijfelen dat we dat gaan halen’. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per kuub tot een verbruik van 1200 kuub. Voor elektriciteit is het maximale tarief 40 cent per kWh tot 2900 kWh. Voor het energieverbruik boven dat plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers wel de marktprijzen.

Overwinsten

Bij een groot deel van de Kamer leven er zorgen over overwinsten bij energiebedrijven. Maar volgens minister Jetten wordt de regeling van veel waarborgen voorzien. Zo krijgen de energiebedrijven subsidies en moeten zij aan tal van voorwaarden voldoen. Ook wordt in de regeling een optie ingebouwd om bij teveel ontvangen gelden een terugvordering mogelijk te maken.

Energiebedrijven zelf gaven in een hoorzitting in de Tweede Kamer al aan dat zij bijvoorbeeld via accountantsverklaringen inzage kunnen geven in hun verdiensten. Wel is nog onduidelijk hoeveel winst energiebedrijven mogen maken op belastinggeld. Hierover wordt nog onderzoek gedaan, aldus Jetten. Dat zal uiterlijk 1 maart 2023 klaar zijn. Desalniettemin wordt het prijsplafond gewoon per 1 januari ingevoerd, zegt Jetten. Dat moet ’rust’ brengen voor huishoudens.

190 euro steun

Jetten vertelde in het debat dat hij goed samenwerkt met de zestig energieleveranciers, die al hebben aangetoond dat ze snel kunnen handelen. De regeling waarmee huishoudens in zowel november als december van dit jaar 190 euro steun krijgen, kwam ook binnen een paar dagen na de officiële bekendmaking voor vrijwel iedereen van de grond.

Blokwoningen

Daarnaast wordt er ook nog een regeling uitgewerkt voor zo’n 450.000 huishoudens die hun huis verwarmen middels blokverwarming (één aansluiting voor een heel pand met meerdere woningen). Dit zijn veelal flats en (sociale) huurwoningen. Zij vielen buiten het prijsplafond. De Belastingdienst werkt aan een regeling waarbij mensen via bijvoorbeeld hun woningcorporatie of de vereniging van eigenaren een bedrag teruggestort krijgen. Waarschijnlijk krijgen alle huishoudens hetzelfde bedrag, ongeacht hun daadwerkelijke verbruik. Huishoudens krijgen dat bedrag ’in de loop van 2023’ op hun rekening gestort.

Vissers

Diverse Kamerleden uit de coalitie en oppositie deden ook een oproep aan het kabinet om vissers te ondersteunen. Ondanks eerdere aangenomen moties en beloftes vanuit het kabinet, komt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maar niet over de brug - zelfs niet nu Brussel hier aanzetten toe geeft. Hierdoor gaan complete familiebedrijven failliet en raken vissersgemeenschappen ontregeld, zeiden onder andere CU, SGP en BBB. „Laat geen ministerraad meer voorbijgaan om met regelingen voor onze vissers te komen!”, zegt CU-Kamerlid Pieter Grinwis. Of dat ook gaat gebeuren blijft nog steeds ongewis. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) zei er niet over te gaan, maar ’steunt de oproep’ en zal zich er met landbouwminister Piet Adema hard voor maken, belooft ze.