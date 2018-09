Vragen over reinigingsclaims gemeente

De partij doet die oproep nadat twee zussen een claim hadden ontvangen van de gemeente Rotterdam voor het „schoonmaken van het wegdek”. Hun vader was door een verkeersongeval overleden. Leefbaar Rotterdam wil onder meer weten hoeveel rekeningen voor schoonmaakkosten na dodelijke ongelukken zijn verstuurd in de afgelopen 5 jaar, en of het college bereid is de nabestaanden een excuusbrief te sturen.

In de meeste gevallen handelen gemeente en verzekeraar dit soort dingen onderling af, maar de verzekeraar belde de familie van het slachtoffer. „De claim werd omschreven als 'verontreiniging wegdek'. Dat is dus onze vader”, stellen de zussen in het AD vrijdag.

De gemeente stelt in een reactie dat de reguliere procedure is gevolgd. „De nabestaanden van het slachtoffer zijn ook in dit geval niet door de gemeente benaderd voor de kosten.” De gemeente betreurt het dat de nabestaanden van het slachtoffer door de verzekeraar zelf zijn geconfronteerd met deze schademelding, aldus een verklaring. „Ons beleid is er op gericht om slachtoffers van ongevallen - ongeacht de aard van het letsel - niet te confronteren met opruimkosten bij verontreiniging van het wegdek. De verzekeraars worden rechtstreeks aansprakelijk gesteld voor de schade. Volgens de gemeente is dat nu ook het geval geweest. De nabestaanden kunnen desondanks toch een bos bloemen van de gemeente tegemoet zien.

De ChristenUnie-SGP wil dat er een brief wordt meegestuurd bij dergelijke claims aan de verzekeraar. „Om te voorkomen dat nabestaanden worden geconfronteerd met dergelijke claims. Dit is een zaak tussen de gemeente en verzekeraars.” Leefbaar Rotterdam vraagt of het college bereid is om de procedure te wijzigen en per direct te stoppen met het versturen van rekeningen voor schoonmaakkosten bij dodelijke ongelukken.