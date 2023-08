Ggz-verpleegkundige bestraft voor seks met cliënte

De verpleegkundige krijgt een schorsing van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. In die periode mag hij niet in de zorg werken. Ook moet hij zich laten behandelen bij een psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg.

Driehonderd pagina’s

Het tuchtcollege heeft niet bekendgemaakt bij welke instelling de man, geboren in 1989, werkte. Hij ging in september 2021 aan de slag bij de ggz-kliniek. In december van dat jaar werd de toen 24-jarige vrouw opgenomen op zijn afdeling. In januari meldde ze wat er was gebeurd. Bij de eerste gesprekken met de kliniek ontkende de man nog wat hij had gedaan, maar later gaf hij het alsnog toe. Hij is op staande voet ontslagen. Volgens het tuchtcollege zijn er driehonderd pagina’s aan seksueel getinte chatberichten.

Het tuchtcollege vindt het heel erg dat de man bij een kwetsbare vrouw grenzen heeft overschreden, en dat hij dat aanvankelijk ontkende. „Op geen enkel moment - niet tijdens de seksuele relatie maar ook niet daarna - is gebleken dat de verpleegkundige het belang van de aan zijn zorg toevertrouwde patiënte een rol heeft laten spelen”, aldus de tuchtrechters.

De man zei tijdens de zitting dat hij niet meer in de geestelijke gezondheidszorg werkt, maar dat hij is overgestapt naar de thuiszorg voor mensen die op sterven liggen.