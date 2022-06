Steekpartij in Delfts partycentrum

Volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer. Vanavond was er een besloten feest gepland, maar het ging blijkbaar al snel mis. Rond zeven uur kreeg de politie een melding via de ’overval-knop’ van het horeca-etablissement. Op het terras troffen zij een gewonde vrouw en man aan. Niet veel later werd er een traumaheli ingezet. De toedracht van de steekpartij is nog niet bekend, de politie doet onderzoek.

Ⓒ District8.net