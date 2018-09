Meer niet-westerse allochtonen werkloos

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen loopt daarmee sneller op dan onder autochtonen, stelt het statistiekbureau. Gemiddeld was 15,5 procent van de niet-westerse beroepsbevolking het afgelopen jaar werkloos. In 2011 was dit nog 13,1 procent. Onder autochtonen nam de werkloosheid in deze periode toe van 4,2 tot 5,0 procent.

De werkgelegenheid van mensen waarvan ten minste één ouder in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië is geboren, lijkt traditioneel gevoeliger voor economische ontwikkelingen. „Uit het verleden blijkt dat wanneer de economie weer aantrekt de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ook weer sneller afneemt”, aldus het CBS.

Ruim 31.000 van de niet-westerse allochtonen die in 2012 werkloos waren, was tussen de 15 en 25 jaar. De jeugdwerkloosheid in deze groep bedraagt daarmee wel 28,4 procent, fors meer dan de 9,9 procent onder autochtone jongeren. Een jaar eerder zaten er nog 25.000 niet-westerse jongeren zonder baan.

In totaal telde Nederland afgelopen jaar 506.000 werklozen. Naast niet-westersen, waren dit 63.000 westerse allochtonen en 315.000 autochtonen.