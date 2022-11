Vanaf zondag minder treinen rond Schiphol door werkzaamheden

Binnenland

Storing informatieborden op NS-stations verholpen

De storing die er dinsdagmiddag voor zorgde dat er geen of verkeerde reisinformatie te zien was op de digitale schermen op de NS-stations, is verholpen. Dit laat een woordvoerder van de NS weten. Het kan wel zijn dat er "nog even" op sommige plekken wat verouderde informatie te zien is, maar dit zou...