Halsema: politie vroeg niet om huiszoeking

Zaterdag werd bekend dat de Amsterdamse burgemeester een debat wacht in de gemeenteraad nu haar partner Robert Oey in NRC aangaf dat het wapen waar zijn zoon mee werd opgepakt in de ambtswoning lag. Oey sluit niet uit dat er meer strafbare voorwerpen of wapens in de burgemeesterswoning aan de Herengracht liggen.

Het doorzoeken van een woning nadat verboden wapenbezit is vastgesteld is geen standaard procedure, maar hangt van de situatie af en gebeurt als er een ’redelijk vermoeden is’ dat er in een woning wapens of munitie kunnen worden aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland reageerde tot op heden niet op de vraag of Oey sinds zijn bekentenis dat de onklaar gemaakte revolver van hem is, ook als verdachte wordt beschouwd en strafrechtelijk wordt vervolgd.

’Privékwestie’

Halsema zegt in een reactie dat ze ’uiteraard’ de vragen van de gemeenteraad in het komende debat gaat beantwoorden. „Feit blijft dat zich iets voor deed in mijn privéleven. Daar ga ik terughoudend mee om. Mijn huis is geen publieke plek. Het is een privé woning waar een gezin woont, waar een marktconforme huur voor wordt betaald. Dat dit appartement zich op de bovenste verdieping bevindt van de ambtswoning maakt het privéleven van de inwoners niet tot onderwerp van het publieke en politieke debat. Het is aan de politie en het OM om onderzoek te doen.”

VVD-raadslid Marianne Poot is het niet met de burgemeester eens. „Een, weliswaar onklaar gemaakt, wapen in de ambtswoning is geen privé-kwestie meer. Bij mijn fractie en waarschijnlijk ook bij veel Amsterdammers leven vragen hierover. En die moeten beantwoord worden. De uitspraak van de man van de burgemeester dat er mogelijk nog meer wapens in de ambtswoning zouden kunnen zijn laat ook zien dat dit niet meer privé is.”

Onvrede

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga is het ook niet eens met Halsema’s reactie. „De burgemeester heeft via de website van de gemeente, dus in haar functie als burgemeester, een aantal stellige uitspraken gedaan over wat er is voorgevallen. Uitspraken die nu worden tegengesproken, terwijl de kwestie, zoals de burgemeester terecht stelt, aan het OM zou moeten zijn. Daar hebben wij vragen over en die gaan uiteraard niet over privézaken, maar over het optreden van de burgemeester in functie.”

Denk noemt de reactie van Halsema ’schandalig’. Fractievoorzitter Mourad Taimounti zegt: „Het maakt niet uit waar of met wie je woont. Het is heel helder: de wet is voor iedereen gelijk. En het is Oey die het openbaar heeft gemaakt. Dus wie kiest nu het publieke debat?”

Radiostilte

Advocaat Peter Plasman, die de zoon van Halsema juridisch bijstaat, laat weten dat is besloten „geen enkele mededeling” meer te doen over zijn cliënt, „juist om zijn privacy zoveel mogelijk te beschermen.”

