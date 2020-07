Experts waarschuwen: stop je mondkapje niet in je broekzak

Amsterdam - Wie reist met het openbaar vervoer of op vakantie gaat, kan er niet onderuit: mondmaskers moeten mee. En dus belanden de papieren of stoffen exemplaren vaak verfrommeld in de broekzak, in de portefeuille of aan de achteruitkijkspiegel van de wagen. „Niet veilig”, zeggen experts. „Zo verspreid je het coronavirus in het rond.”