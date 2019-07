British Airways houdt vliegveld Caïro voorlopig voor gezien

British Airways zegt de komende dagen de veiligheid van de luchthaven in Caïro opnieuw te beoordelen, maar geeft verder niet aan wat er precies aan de hand is op het vliegveld. De luchtvaartmaatschappij zegt nooit in te gaan op veiligheidsmaatregelen.

Het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt wel voor vluchten naar Sharm el-Sheikh in de Sinaï, maar heeft voor Caïro geen negatieve adviezen gegeven.