Britten zetten zich schrap voor storm Arwen: zeldzame weercode rood

De waarschuwing is van 15.00 uur vrijdagmiddag tot 02.00 uur zaterdagnacht van kracht. De zwaarste windvlagen, tot zo’n 130 kilometer per uur, komen in het noordoosten van Engeland en de oostkust van Schotland voor. Gevreesd wordt voor schade aan de kustgebieden door hoge golven. Het Met Office waarschuwt mensen om vooral niet naar buiten te gaan.

Voor zaterdagochtend is in een groter gebied code oranje uitgegeven, wegens verwachte windsnelheden tot 120 kilometer per uur. Die waarschuwing geldt dan ook voor het zuidwesten van Engeland en het westen van Wales. In de rest van het land geldt dan code geel.

Nederlandse kust

Ook in Nederland wordt het weer beïnvloed door Arwen. Aan de Nederlandse kust kan de wind volgens Weer.nl ook even stormachtig worden. Verder gaat het in de loop van de middag flink regenen en is er kans op onweer in het westen.