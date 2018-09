Europese landbouwsubsidies naar kerken en sjoelclubs

Minstens acht ton aan Europese landbouwsubsidies is in 2011 uitgekeerd aan Nederlandse kerkgemeenschappen en stichtingen ter behoud van religieus erfgoed. Van geld dat bedoeld is voor de 'leefkwaliteit op het platteland' werd onder meer een mortuarium gebouwd. Ook werden er verbouwingen en onderhoud van kerken en een synagoge mee gefinancierd.

Zo ontving de protestantse kerk in Colijnsplaat in 2011 90.000 euro landbouwsubsidie vanuit Brussel. Het geld is gebruikt voor een grote verbouwing.

Ook de Interkerkelijke Stichting Ethiopië en Eritrea ontving in het boekjaar 2010-2011 een forse landbouwsubsidie vanuit Brussel: ruim 116.000 euro. De stichting in Urk kreeg het geld onder de noemer 'Leefkwaliteit op het platteland' en gebruikte het om een nieuw onderkomen te laten bouwen, waardoor de stichting in Urk 'zichtbaarder is en exposities kan houden'.

De subsidie voor de polstokverspringclub in Jaarsveld en de 6000 euro voor de sjoelvereniging Ter Apel zijn twee van de vele opvallende subsidies in de database waarin alle aan Nederland uitgekeerde Europese landbouwsubsidies in het boekjaar 2010/2011 staan, stelt de Zeeuwse krant. ,,De subsidies zijn rechtmatig, maar roepen vragen op of ze wel het doel dienen waarvoor de subsidies ooit in leven zijn geroepen: het ondersteunen van boeren."

Wat vindt u? Geef uw mening op Wat U Zegt