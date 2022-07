Premium Columns

Door verwachte armoedeval meer behoefte aan linkse politiek

Ik woon in de Jordaan. Dat was vroeger een linkse buurt, want stedelijk en arm. Stadsproletariaat. Nu is de Jordaan nog steeds een erg linkse buurt maar niet meer arm. De linksen van nu hebben een ander profiel. Meestal zijn ze van goede komaf en oorspronkelijk niet uit de grote stad.