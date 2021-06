LIVE | Priknacht voor jongeren in Jaarbeurs: ’Dansen met Janssen’

Hugo de Jonge: ’Vanaf begin juli coronaprik voor gezonde tieners’

In de Jaarbeurs in Utrecht worden woensdagavond en -nacht ruim 2400 mensen geprikt met het coronavaccin van Janssen. Dat gebeurt op een feestelijke manier met speciale ledlamppoorten, discolichten en een dj.

Vooral jongeren zijn op de priknacht afgekomen, die ’Dansen met Janssen’ wordt genoemd door de GGD. In de hal is een dj opgesteld compleet met discolichten en een paarse loper, waardoor de aanwezigen meteen het gevoel hebben op een feestje te zijn beland. „De dj draait lekker en er heerst een gezellige sfeer, mensen hebben er zin in”, zegt een woordvoerder van de GGD. „Voordat we begonnen stonden mensen al klaar.” Het prikevenement duurt tot 01.00 uur. „Na afloop kunnen ze op een rustige plek nog een leuke selfie maken.”

Alle plekken voor Dansen met Janssen in de Jaarbeurs waren woensdag volgeboekt. Ook voor donderdag zijn alle plekken al vergeven. Voor volgende week kunnen mensen wel nog een plekje reserveren, op donderdag 8 juli.

00.00 - Artsen: aantal coronadoden daalde in maart met een derde

Artsen zien dat in maart een derde minder mensen zijn overleden aan het coronavirus dan in februari. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Deze daling was eerder ook al zichtbaar in de minder complete cijfers van het RIVM. Door de vaccinatiecampagne wordt de kans steeds kleiner dat mensen het coronavirus oplopen en daar ernstig ziek van worden of zelfs aan overlijden.

In maart overleden volgens het CBS ruim 1600 mensen zeker of vermoedelijk aan Covid-19. Dat zijn er veel minder dan in februari, toen bijna 2600 mensen aan het virus overleden. Bovendien was het sterftecijfer het laagst in een half jaar. In het najaar begon een door corona veroorzaakte sterftegolf. Die kwam in januari tot een piek van zo’n 4400 overlijdens en is sindsdien ingekrompen.

Sinds het coronavirus in maart 2020 zijn eerste slachtoffers eiste, zijn hier volgens de cijfers van het CBS bijna 29.000 Nederlanders aan overleden. Dat zijn er grofweg driekwart meer dan het RIVM telde over deze periode.

Dit verschil tussen sterftecijfers van beide instituten wordt veroorzaakt doordat het RIVM mensen alleen meetelt als zij positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS telt ook mensen mee die overlijden en niet zijn getest, als artsen op basis van het klinisch beeld vaststellen dat Covid-19 zeker of vermoedelijk de doodsoorzaak is.

Tijdens de virusuitbraak overleden opvallend veel verpleeghuisbewoners en andere ontvangers van langdurige zorg. Deze mensen mochten zich daarom ook snel laten vaccineren. In maart is te zien dat het aantal door corona veroorzaakte sterfgevallen in deze groep snel daalt.

23.00 - Duits coronavaccin van CureVac 48 procent effectief

Het Duitse coronavaccin van biofarmaceut CureVac is slechts voor 48 procent effectief, blijkt uit de definitieve onderzoeksresultaten die het bedrijf heeft gepresenteerd. Uit eerdere proeven bleek al dat het coronavaccin voor 47 procent effectief was. Het bedrijf verwachtte aan het einde van het jaar vaccins te gaan leveren, met deze resultaten gaat dat niet door.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam had in afwachting van de definitieve gegevens en analyses nog geen oordeel geveld over het coronavaccin van CureVac. De Europese Unie had 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, met de voorwaarde dat het middel wordt goedgekeurd.

Topman Franz-Werner Haas van CureVac zei eerder tegen persbureau Reuters dat als het Duitse biotechbedrijf er niet in slaagt een goed werkend coronavaccin af te leveren, het bedrijf zijn partners toe zou kunnen staan om vaccins voor andere bedrijven te maken.

Het Duitse bedrijf gaf eerder al aan dat de tegenvallende resultaten te wijten zijn aan de nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus. Onder de ongeveer 40.000 proefpersonen in Europa en Latijns-Amerika kwam de oorspronkelijke coronavariant, die voor het eerst opdook in China, nauwelijks nog voor.

15.32 - Op Schiermonnikoog zijn al kinderen gevaccineerd tegen corona

Op Schiermonnikoog zijn woensdag de eerste kinderen gevaccineerd tegen het coronavirus. De Friese GGD was al op het Waddeneiland aanwezig om volwassenen hun tweede prik te geven. Toen coronaminister Hugo de Jonge bekendmaakte dat alle kinderen van 12 jaar en ouder een prikafspraak mogen maken, heeft de gemeente meteen de 41 eilanders in die leeftijdsgroep gebeld. „Ze gingen snel op de fiets naar de vaccinatielocatie en inmiddels zijn al zo’n dertig tieners gevaccineerd”, laat een GGD-woordvoerder weten.

Op Ameland mogen jongeren donderdag, vrijdag en zaterdag een prik laten zetten. Daarvoor kunnen ze terecht in Sporthal De Slinger in het dorp Hollum. Op Terschelling kunnen ze donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag een prik halen in een gebouw bij het dorp Midsland. Jongeren op Vlieland zijn volgende week aan de beurt. Voor de jongeren van Schiermonnikoog die nu niet naar de vaccinatielocatie konden komen, bijvoorbeeld omdat ze op het vasteland op school zaten, wordt later een oplossing gezocht.

Op de vier Friese eilanden wonen in totaal ongeveer 600 jongeren van 12 tot 17. Zij hoeven geen afspraak te maken voor de prik en ze hebben geen uitnodigingsbrief nodig. Een identiteitsbewijs of een burgerservicenummer is voldoende. De vaccinatiemogelijkheid geldt alleen voor jongeren die op het eiland wonen en er ingeschreven staan. Jongeren die er vakantie vieren, komen niet in aanmerking.

Voor de volwassenen op de Waddeneilanden waren eerder ook speciale vaccinatiedagen. De GGD kwam naar de eilanden, zodat de eilanders niet de oversteek naar het vasteland hoefden te maken. Op de vier eilanden wonen in totaal ongeveer 10.000 mensen.

In de rest van het land kunnen kinderen van 12 jaar en ouder vanaf vrijdag een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 10.00 uur zijn de oudste jongeren aan de beurt, die in 2004 zijn geboren. Daarna wordt per dag gekeken of nieuwe geboortejaren uitgenodigd kunnen worden. De eerste prikken worden vanaf volgende week gezet. De jongeren krijgen het coronavaccin van Pfizer/BioNTech.

14.53 - Ruim een miljoen jongeren krijgen uitnodiging voor vaccinatie

Meer dan een miljoen jongeren van 12 tot en met 17 jaar worden binnenkort uitgenodigd om een coronavaccinatie te halen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat het om zoveel jongeren gaat. Eerder kregen kwetsbare jongeren van deze leeftijden al een uitnodiging toegestuurd. Het kabinet besloot woensdag na een positief advies van de Gezondheidsraad om ook de rest van de jongeren een vaccin aan te bieden.

Nederland telt ongeveer 1,2 miljoen jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Een deel hiervan is aangemerkt als kwetsbaar en daarom eerder deze maand al uitgenodigd om een prik te halen. Dat gaat volgens het RIVM om zo’n 60.000 tot 100.000 jongeren. Vanaf vrijdag zal ook de rest stapsgewijs worden uitgenodigd.

Jongeren die zijn geboren in 2004 krijgen vrijdag als eerste een uitnodiging en krijgen op zijn vroegst volgende week een prik. Dat zijn ongeveer 200.000 jongeren.

14.00 - Advies aan GGD’en: stop met gebruik sneltesten

GGD’en zouden moeten stoppen met het gebruiken van sneltesten, zogenoemde antigeentesten, op coronatestlocaties. Dat heeft koepelorganisatie GGD GHOR Nederland alle regionale GGD’en geadviseerd. De PCR-test heeft de voorkeur.

PCR-testen zijn beter geschikt voor „deze fase van de bestrijding van de pandemie”, waarin een toenemend aantal mensen gevaccineerd is of een coronabesmetting heeft doorgemaakt, aldus de organisatie. Deze mensen dragen minder virusdeeltjes met zich mee en „de testeigenschappen van een PCR-test zijn beter geschikt om het virus te traceren en nauwlettend te blijven volgen.”

Antigeentesten zijn minder gevoelig. Ze waren volgens GGD GHOR Nederland „zeer waardevol”, zeker toen het aantal besmettingen veel hoger lag dan nu en sneltesten handig waren voor mensen die vlug een uitslag nodig hadden.

Regionale GGD’en hebben het advies overgenomen, aldus de koepelorganisatie. Zij hebben „de ruimte om deze overgang naar een ander ingericht testlandschap qua tijdpad binnen hun eigen mogelijkheden in te vullen.”

13.59 - Alle EU-landen op Ierland na klaar voor coronareisbewijs

Reizigers kunnen donderdag in op een na alle EU-landen terecht met het nieuwe coronareiscertificaat van de EU. Alleen Ierland is er nog niet klaar voor, zegt de Europese Commissie.

De lidstaten hebben afgesproken de QR-code waarmee een reiziger kan aantonen dat hij vermoedelijk niet besmettelijk is vanaf 1 juli te accepteren. Heel wat landen doen dat al enige tijd. Nederland en een handvol andere lidstaten sluiten donderdag aan, daar rekent de commissie op.

Ierland heeft wat meer tijd nodig omdat een cyberaanval voor oponthoud heeft gezorgd, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders.

Veel Nederlanders hebben het certificaat al gedownload. Reizigers kunnen ermee laten zien dat ze volledig zijn ingeënt, recent negatief zijn getest of beschermd zijn doordat ze de ziekte al hebben doorstaan.

13.32 - GGD Hollands Midden hanteert zomerrooster vanaf 19 juli

De GGD Hollands Midden stapt met ingang van 19 juli over op een zomerrooster. Dat betekent dat de test- en vaccinatielocaties minder lang open zijn.

De vaccinatielocaties zijn doordeweeks geopend van 8 tot 13.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 14.30 uur. De teststraten zijn open tussen 7.00 en 13.00 uur. Bezoekers kunnen alleen op afspraak komen. Wie vanaf 19 juli al een afspraak voor een prik in de middag heeft, wordt gebeld door de GGD voor het verzetten ervan.

De GGD heeft twee redenen om de openingstijden in de zomer te beperken. De eerste is de verwachting dat het rustiger gaat worden. De coronabesmettingen nemen af en veel Nederlanders zijn al gevaccineerd. De tweede reden is dat er meer kans is op warme dagen, aldus de GGD.

13.25 - Minder onderweg

In coronajaar 2020 zaten we minder lang in de auto en pakten we juist vaker de benenwagen. Nederlanders legden vorig jaar zo’n 25 kilometer per dag af naar bijvoorbeeld werk, school of een bezoekje aan de supermarkt: bijna een derde minder dan in 2019. Dat blijkt uit woensdag (30/6) bijgewerkte cijfers van het CBS.

Vooral de auto bleef vaker geparkeerd. Autobezitters legden vorig jaar gemiddeld zo’n dertien kilometer per dag af als bestuurder, tegenover achttien kilometer in 2019. Gewandeld werd er juist des te meer: zo’n 800 meter per dag in 2019, vorig jaar ging het om 1,2 kilometer per dag.

13.08 - Poetin roept op tot vaccinatie na recordaantal coronadoden

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag in een tv-uitzending zijn landgenoten opgeroepen zich te laten vaccineren tegen Covid-19, op de dag dat Russische gezondheidsautoriteiten een recordaantal van 669 coronadoden in 24 uur bekendmaakten.

Poetin wil zijn volk echter geen verplichting opleggen, zei hij. Wel liet hij weten dat vaccinatie volgens hem noodzakelijk is, waarmee hij ook inging op de lage vaccinatiegraad in het land en het wantrouwen tegen het eigen Spoetnik-V-vaccin.

Desondanks bezien de gezondheidsautoriteiten de lage vaccinatiegraad met grote zorg. Dinsdag bezweken op één dag 652 Russen aan Covid-19, waarmee ook al een triest record werd gevestigd sinds de uitbraak van het virus. De hausse wordt toegeschreven aan de besmettelijke Delta-variant en de geringe bereidheid onder Russen om zich te laten inenten.

De gezondheidsautoriteiten lieten verder weten dat de laatste 24 uur 21.042 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld, waardoor het aantal gevallen sinds het begin van de pandemie in Rusland is opgelopen tot 5.514.599.

Dinsdag liet het Kremlin weten dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de bevolking in te enten tegen het virus. Een hoge vaccinatiegraad is nodig om het virus en de gevolgen daarvan in te dammen.

11.15 - 1,8 miljard euro extra voor scholen met risico op achterstanden door corona

Scholen die een grote achterstand hebben, krijgen komend schooljaar meer geld dan andere scholen. In totaal gaat het in het schooljaar van 2021-2022 om 1,8 miljard euro. Dat meldt demissionair minister van Onderwijs Arie Slob woensdag in het AD.

In het primair onderwijs komt komend schooljaar 700 euro per leerling beschikbaar om achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Nu blijkt dat basisscholen met een relatief hoog risico op achterstanden bijna 200.000 euro meer te besteden krijgen, tegenover 5000 euro extra voor scholen met een relatief laag risico op achterstanden. Op middelbare scholen gaat het zelfs om zo’n 900.000 euro extra, tegenover 180.000 euro voor scholen met een laag risico.

„We weten dat sommige leerlingen als gevolg van corona meer vertraging hebben opgelopen dan andere. Bijvoorbeeld scholieren die tijdens de lockdown thuis niet geholpen konden worden met hun schoolwerk. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen daarom extra geld”, zegt minister Slob in het AD.

10.15 - Update reisadviezen

8.53 - Aantal coronadoden Rusland loopt nog verder op

Russische gezondheidsautoriteiten hebben woensdag opnieuw een recordaantal van 669 overlijdens binnen 24 uur gemeld door toedoen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dinsdag bezweken op één dag 652 Russen aan de ziekte, waarmee ook al een triest record werd gevestigd sinds de uitbraak van het virus. De hausse wordt toegeschreven aan de besmettelijke Delta-variant en de lage vaccinatiegraad in Rusland.

De situatie is zo zorgelijk dat de Russische president Vladimir Poetin zich naar verwachting later op de woensdag via een tv-uitzending tot het volk zal richten.

De gezondheidsautoriteiten lieten verder weten dat de laatste 24 uur er 21.042 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld, waardoor het aantal gevallen sinds het begin van de pandemie in Rusland is opgelopen tot 5.514.599.

6.50 - Vanaf woensdag afspraak maken voor gratis coronatest voor op reis

Wie op reis gaat, kan vanaf woensdag een afspraak inplannen voor een gratis coronatest. De testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de testen kosteloos.

Voor sommige landen is een PCR-test nodig, voor andere volstaat een sneltest. Die laatste gaat via een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gecontracteerde commerciële testlocatie. De afspraak kan gemaakt worden via een speciale webpagina van de Rijksoverheid: testenvoorjereis.nl. De uitslag volgt binnen drie uur na de testafname. Het afnemen van een PCR-test kan ook via een commerciële testlocatie. De uitslag is er binnen 24 uur. Nog niet alle commerciële testlocaties zijn woensdag aangesloten op het afsprakenportaal of de CoronaCheck-app.

Ⓒ ANP/HH

De PCR-test kan verder ook bij een aantal GGD-testlocaties worden afgenomen, de uitslag is er dan binnen 26 uur. Het kan daarna nog vier uur duren voor de uitslag in de CoronaCheck-app staat. In totaal kunnen GGD’en zo’n 35.000 testen per dag voor reizigers afnemen. Dit zodat het testen voor reisdoeleinden het in kaart brengen van de virusverspreiding niet in de weg staat. Alleen mensen die een DigiD hebben kunnen terecht bij de GGD. De afspraak kan worden gemaakt via een speciaal telefoonnummer dat vanaf woensdag beschikbaar is.

Een afspraak voor een gratis coronatest kan maximaal twee weken voor de vertrekdatum worden gepland. Mensen die eerder al via een reisorganisatie een reis boekten en direct hebben betaald voor een coronatest, kunnen dat geld via hun reisorganisatie terugkrijgen.

6.28 - Noord-Koreaanse leider Kim rept van ’grote crisis’ omtrent corona

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gezegd dat het onvermogen van hoge functionarissen om regeringsbesluiten aangaande de coronapandemie uit te voeren, heeft geleid tot een „grote crisis”, zo meldde het staatspersbureau KCNA woensdag. Daarmee zouden de functionarissen het land en de bevolking in gevaar hebben gebracht.

Kim uitte zijn onvrede over de functionarissen dinsdag tijdens een vergadering van de regerende Arbeiderspartij. Tevens hekelde Kim bij die gelegenheid „het gebrek aan bekwaamheid en onverantwoordelijkheid van bestuurders” en riep hij op tot het voeren van een fellere campagne binnen de partij tegen „ideologische dwalingen en negatieve elementen.”

Woensdag meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau dat Kim Jong-un verschillende hoge functionarissen uit hun functie heeft gezet na een „cruciaal” incident, zonder dit incident nader toe te lichten. Volgens analisten zijn de door KCNA verspreide berichten, hoe summier ook, een indicatie dat er wel degelijk coronabesmettingen in het land zijn vastgesteld.

Officieel heeft het teruggetrokken Noord-Korea echter nog geen enkele coronabesmetting gemeld. Wel heeft het naar verluidt tegen het einde van 2020 maatregelen tegen de verspreiding van corona ingevoerd.

6.01 - Rode Kruis biedt coronahulp aan ongedocumenteerden en migranten

Het Rode Kruis gaat onder meer praktische informatie over coronavaccinaties, onderdak, medische zorg, juridisch advies en voedselhulp geven aan ongedocumenteerden en migranten, meldt de organisatie. Dat gebeurt in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Almere en Lelystad.

„Vanaf deze week worden kwetsbare migranten in grote delen van het land gevaccineerd. Het is belangrijk dat ze een prik kunnen halen zonder zich zorgen hoeven te maken over hun status”, aldus Heleen van den Berg, hoofd Nationale Hulpverlening van het Rode Kruis.

Ongedocumenteerden en nieuwe migranten hoeven zich niet per se te registreren, maar kunnen ook anoniem een vaccin halen. Op de website Helpfulinformation.redcross.nl kunnen zij per stad praktische informatie vinden over hulp die het Rode Kruis biedt. Ook is er een WhatsApp-hulplijn die ze kunnen raadplegen, zodat ze niet „langs talloze organisaties en loketjes hoeven”, aldus de organisatie. Het Rode Kruis verschaft ook boodschappenvouchers aan hen die dat nodig hebben.

Bij ongedocumenteerden kan het gaan om mensen die een asielverzoek afgewezen hebben zien worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst en op straat belanden. Zij proberen vaak onder de radar te blijven voor autoriteiten.

3.31 - Duitsland gaat laatste dag met ’nationale noodrem’ in

De wet voor de ’nationale noodrem’ in Duitsland loopt om middernacht af. Berlijn gebruikt deze omstreden maatregel sinds april om coronabeperkingen in te voeren in de gebieden met veel besmettingen, voorheen een verantwoordelijkheid van de deelstaten. Er zijn nog steeds discussies over het wel of niet in stand houden van de noodrem.

De noodrem is omstreden omdat de zestien deelstaten eerst zelf mochten beslissen welke coronamaatregelen ze hanteerden. Berlijn greep in toen het aantal besmettingen flink steeg en de deelstaten op verschillende manieren de verspreiding probeerden tegen te houden. Volgens Angela Merkel was landelijke inmenging nodig omdat de deelstaten geregeld niet streng genoeg optraden.

Merkel kondigde in mei aan dat de noodrem na 30 juni zou verdwijnen, maar dat deze ook weer zou kunnen worden ingevoerd indien dat nodig is. Op hoog politiek niveau lijkt er volgens Duitse media weinig steun meer te zijn voor de wet die de noodrem mogelijk maakt. Maar de twee organisaties van dorpen en steden vinden dat deze noodmaatregel weer gebruikt moet worden bij een flinke stijging van het aantal besmettingen. Een van de organisaties wil de wet daarom alvast verlengen.