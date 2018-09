Strafhof: al-Senussi moet worden uitgeleverd

Het hof kwam daarmee tegemoet aan een verzoek van de verdediging van al-Senussi. Zijn advocaten vrezen dat hij in Libië geen eerlijk proces krijgt en dat hem de doodstraf wacht. Ze drongen in een urgent verzoek dat zij in januari indienden, aan op een snelle overlevering van al-Senussi aan Den Haag.

De advocaten van al-Senussi willen dat het hof er ook voor zorgt dat de gedaagde contact kan hebben met zijn raadslieden. „Het is ronduit onacceptabel dat de heer Senussi al sinds september 2012 vastzit in Libië zonder contact met advocaten of familieleden”, stelden ze in het verzoek aan het ICC. Ook op dit punt stelden de rechters de Libiër in het gelijk.

Het verzoek om Libië aan te geven bij de VN-Veiligheidsraad omdat het niet meewerkt met het strafhof houden de rechters nog in beraad. De strafkamer zal „te zijner tijd bepalen wat er moet gebeuren om landen te laten voldoen aan hun verplichtingen”, stelden de magistraten in hun uitspraak.