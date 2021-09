LIVE | Geen Oranjefans, wel veel politie op straat in Den Haag

09.42 - Rutte arriveert met een lach bij het ministerie van Algemene Zaken

Demissionair premier Mark Rutte arriveert op Prinsjesdag bij het ministerie van Algemene Zaken. Op de derde dinsdag van september begint het nieuwe werkjaar van de regering.

09.38 - Geen Oranjefans, wel veel politie op straat in Den Haag

Oranjefans zijn dinsdagochtend even na 09.00 uur niet of nauwelijks te zien op straat in Den Haag op deze Prinsjesdag. Daarmee lijkt gehoor gegeven te worden aan de oproep van de gemeente en de politie om ook dit jaar weer niet naar de stad te komen. Prinsjesdag is vanwege corona versoberd en de koning en koningin doen geen rijtoer door de stad.

Wel rijden er door de straten veel onopvallende en gewone politie- en surveillancewagens. "Kom vooral niet naar Den Haag, er is hier niets te zien", riep de gemeente Den Haag al op.

Grote zwarte schermen onttrekken de Grote Kerk aan het zicht. Daar spreekt koning Willem-Alexander dinsdagmiddag de Troonrede uit. Voor het tweede, opeenvolgende jaar gebeurt dat daar. Vanwege de strenge coronamaatregelen - want de kerk biedt veel meer ruimte - , en omdat De Ridderzaal en de Tweede Kamer worden verbouwd. Er is nagenoeg geen publiek nog, er zijn alleen voorbijgangers op weg naar werk of winkels. Er zijn al helemaal geen feestelijk uitgedoste Oranjefans.

09.03 - Jongeren protesteren bij tijdelijk Tweede Kamergebouw

De eerste jongeren zijn dinsdagochtend aangekomen bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg. Ze protesteren op Prinsjesdag tegen het leenstelsel en dragen een bord mee met de tekst ”#overhethoofdgezien.”

De demonstranten willen dat er een nieuw stelsel komt om studenten financieel te helpen bij hun studie. „In het document of hoofdlijnen staat niets over de afschaffing van het leenstelsel en ook de miljoenennota lijkt weer onderwijsarm te zijn. Wij roepen de partijen op om, los van de formatie, vóór Prinsjesdag 2022 met een nieuw stelsel te komen”, staat er ook op het bord.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) organiseerden de actie met de vakbond FNV Young & United, de politieke jongerenbewegingen van GroenLinks (DWARS), D66 (Jonge Democraten), CDA (CDJA) en PvdA (Jonge Socialisten).

Lisanne de Roos, ISO-voorzitter, stelt dat de demonstranten hier vooral zijn om „ons zichtbaar te maken. Als het vandaag lukt om dat bij de politici onder de aandacht te brengen dan ben ik heel erg tevreden. We gebruiken als statement ’over het hoofd gezien’. Als wij vergeten worden dan nodigen we ze zelf wel uit om het gesprek aan te gaan.”

De jongeren stonden in eerste instantie vlakbij het gebouw maar moesten verderop gaan staan. Dat wordt gezien als „jammer.” „Zo zie je maar dat de slogan wel klopt: #overhethoofdgezien”, aldus een van de aanwezigen.

08.06 - Prinsjesdag begint zonder pracht en praal bij Paleis Noordeinde

Het is dinsdagochtend vroeg nog leeg in de straten van Den Haag op deze Prinsjesdag. De binnenstad wordt langzaam wakker en het is een stuk rustiger dan anders op deze dag.

Ook dit jaar is de dag aangepast vanwege corona. De gebruikelijke rijtoer van de koning door Den Haag gaat weer niet door. De koning spreekt de troonrede in verband met de beperkende coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in de Ridderzaal op het Binnenhof maar in de Grote Kerk. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

Langs de Hofvijver staan dinsdag lage maar duidelijke hekken om het publiek op afstand te houden, dat overigens nog in geen velden of wegen te bekennen is. Het is nog vrijwel donker als even na 07.00 uur de banier van Paleis Noordeinde omhoog gaat: koning Willem-Alexander is aangekomen op zijn werkpaleis.

Voor het paleis zit welgeteld een vaste klant, Nico Mourits, die al zo’n 30 jaar in alle vroegte bij het paleis is op de derde dinsdag van september. „Geen publiek, geen in oranje uitgedoste mensen en zelfs geen Johan Vlemmix van de Feestpartij. Je mist wel de pracht en praal hoor. Dit jaar zelfs geen regiewagens van de NOS-tv”, aldus Mourits.

07.17 - Namens kabinet alleen ministers welkom

Of alle Kamerleden zullen komen, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat gasten niet mogen komen en dat namens het kabinet alleen de ministers komen. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft al eerder gezegd Prinsjesdag niet bij te wonen uit protest tegen het demissionaire kabinet. Ze hekelde dat de pers eerder plannen krijgt te zien dan de Tweede Kamer.

Als de rijtoer wel was doorgegaan, zouden de koning en de koningin in de Glazen Koets hebben gezeten. De Gouden Koets, waarmee de koning en zijn voorgangers jarenlang op Prinsjesdag van het paleis naar het Binnenhof reden, staat al een tijdje na een renovatie in het Amsterdam Museum. Vanaf dinsdag trouwens met een geopende deur, waardoor bezoekers het met borduurwerk bedekte interieur beter kunnen zien.

Of het dinsdag zichtbaar zal zijn, is nog de vraag; maar onlangs werd bekend dat koningin Máxima een breukje heeft opgelopen in haar rechterhand. Donderdag was te zien dat de hand gespalkt was, toen ze bij de opening van de nationale supercomputer Snellius in Amsterdam was.

07.07 - Zo ziet het programma van Prinsjesdag eruit

Het programma van Prinsjesdag ziet er volgens de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag ongeveer zo uit:

Om 12.00 uur vertrekken de Kamerleden vanaf de tijdelijke locaties van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer naar de Grote Kerk.

Om 12.45 uur zullen ze daar dan plaatsnemen.

Om 13.15 uur, zo is de bedoeling, vertrekt de koning met het koninklijk gezelschap per auto vanaf zijn werkpaleis Paleis Noordeinde naar de kerk.

Daar zullen ze rond 13.20 uur aankomen en aansluitend zal de koning de troonrede uitspreken.

Om 13.45 uur keren de Kamerleden terug naar hun eigen gebouwen en om 15.00 uur gaat de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, met het traditionele koffertje naar de Tweede Kamer om de miljoenennota aan te bieden.

06.59 - Demonstraties gepland voor meer diversiteit in de politiek

Twee groepen hebben aan de gemeente Den Haag doorgegeven dat ze daar willen gaan demonstreren. Op het Plein, naast het Binnenhof, staat een protest gepland voor meer vrouwen en meer diversiteit in de politiek. Bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer willen vertegenwoordigers van jongerenclubs demonstreren tegen het leenstelsel.

