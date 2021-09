LIVE | Koning spreekt troonrede uit op Prinsjesdag

13.44 - Koning: rechtsstaat onder druk, moord Peter R. nieuw dieptepunt

De moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries was een nieuw dieptepunt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Nederland. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Mensen die zich voor de rechtstaat inzetten, moeten worden beschermd, aldus de koning.

13.42 - Regering in troonrede door het stof om Groningen en toeslagen

De regering heeft de „hand in eigen boezem” gestoken in de troonrede, uitgesproken door koning Willem-Alexander. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen „is te lang te stroperig geweest.” En slachtoffers van de toeslagenaffaire is onrecht aangedaan.

13.35 - Koning benadrukt belang klimaatmaatregelen in troonrede

De zware overstromingen van afgelopen zomer onderstrepen het gevaar van klimaatverandering. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Alle maatregelen die al zijn gepland om klimaatverandering tegen te gaan, moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden en waar nodig moeten ze worden versneld, zei de vorst.

Willem-Alexander noemde de watersnood die Limburg dit jaar trof „een harde waarschuwing.”

13.22 - Koning in troonrede: komende periode in teken van herstel zorgpersoneel

De komende tijd staat in het teken van het herstel van mensen die tijdens de coronacrisis in de zorg werken, zowel in de ziekenhuizen als in de verpleegzorg. Dat benadrukte koning Willem-Alexander in de troonrede. Hij dankte verder alle mensen die een grote bijdrage hebben geleverd tijdens de coronacrisis, zoals de politie, boa’s en militairen die bijsprongen.

13.15 - Koning Willem-Alexander spreekt troonrede uit

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag bij de Grote Kerk aangekomen. De koning leest daar de troonrede voor. Hij opent daarmee het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De koning, koningin, prins Constantijn en prinses Laurentien kwamen net als vorig jaar met de auto.

Vanwege de coronacrisis reisden de koning en koningin vorig jaar ook al niet met de koets. Net als vorig jaar ging de gebruikelijke rijtoer door Den Haag van de koning en de koningin en prins Constantijn en prinses Laurentien niet door.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontving het koningspaar bij de ingang van de Grote Kerk. Bij de kerk is dit jaar minder militair ceremonieel dan anders.

Normaal gesproken spreekt de koning de troonrede uit in de Ridderzaal. Maar net als vorig jaar kon dat door de coronasituatie niet. Omdat de Grote of Sint-Jacobskerk groter is kunnen er meer mensen bij het voordragen van de troonrede zijn.

Later op de dag gaat de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, met het koffertje naar de Tweede Kamer. Daar biedt hij, rond 15.00 uur, de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan.

13.10 - Tientallen mensen samengekomen bij Paleis Noordeinde

Tientallen mensen zijn samengekomen bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Zij zijn in afwachting van het vertrek van het koninklijk paar naar de Grote Kerk. Daar zal de koning later zijn troonrede uitspreken.

Volgens de planning zal de koning rond 13.15 uur vertrekken vanaf zijn werkpaleis.

Net als vorig jaar gaat het koninklijk gezelschap, de koning en koningin in gezelschap van prins Constantijn en prinses Laurentien, weer met de auto. Vanwege de coronacrisis reisden de koning en koningin vorig jaar ook niet met de koets.

Net als vorig jaar spreekt de koning de troonrede in verband met de coronamaatregelen niet uit in de Ridderzaal op het Binnenhof maar in de Grote Kerk. Ook de afsluitende balkonscène is er dit jaar weer niet. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

13.01 - Genodigden komen aan bij Grote Kerk voor troonrede

De eerste genodigden zijn dinsdag rond 12.45 uur aangekomen bij de Grote Kerk in Den Haag, onder hen veel politici, waaronder de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Zij mogen aanwezig zijn bij het uitspreken van de troonrede door koning Willem-Alexander. In verband met de beperkende coronamaatregelen gebeurt dit voor het tweede achtereenvolgende jaar niet in de Ridderzaal op het Binnenhof. Bovendien begint daar een grootscheepse renovatie.

In de kerk worden ongeveer 270 mensen verwacht. Naast de leden van de Staten-Generaal - de Eerste en Tweede Kamer tellen 225 leden - zijn dat onder meer de ministers van het demissionaire kabinet. Ook enkele vertegenwoordigers van de Hoge Colleges van Staat zijn erbij. Veel andere gebruikelijke gasten voor deze plechtigheid mogen er niet bij zijn, en partners evenmin. Sommigen komen per busje, anderen komen lopend door de binnenstad.

Tot en met maandag hadden vijf parlementariërs zich afgemeld voor de Verenigde Vergadering. Maar in verband met mogelijk opkomende coronaklachten kan dit tot op het laatste moment nog veranderen.

12.52 - Demonstranten voeren actie tegen coronabeleid op Haags Plein

Op het Plein in Den Haag wordt rond het middaguur gedemonstreerd. Het lijkt voornamelijk om tegenstanders van de coronamaatregelen te gaan. De demonstranten probeerden rond 12.30 uur het Plein af te gaan, mogelijk richting de Grote Kerk waar koning Willem-Alexander de troonrede zal uitspreken, maar ze werden tegengehouden door de politie.

Meerdere mensen hebben protestborden bij zich of dragen een t-shirt met een actieleus tegen het coronabeleid van de regering. Het plein staat redelijk vol. ’Facts not fear’, en ’Tegen de QR-code’ staat op twee actieborden. ’Ik strijd voor vrijheid’ leest een andere. Ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel is aanwezig. Hij zegt niet betrokken te zijn bij het opzetten van de protestactie op Prinsjesdag.

12.45 - Drukte in Haagse straten neemt toe, kort voor troonrede

Nadat er in de eerste uren van Prinsjesdag nauwelijks Oranjefans waren te zien, wordt het in het begin van de middag steeds drukker in de straten van Den Haag. Zo staan er veel mensen in het zonnetje bij de Passage, dat is op 200 meter van de Grote Kerk, waar koning Willem-Alexander de Troonrede zal uitspreken. Onder de mensen op straat zijn veel mensen met kinderen.

Ook zijn er veel politieagenten. Die manen het publiek door te lopen en niet te blijven staan. Vrijwel iedereen geeft daar gehoor aan, een enkele activiste uitgezonderd.

Net als vorig jaar spreekt de koning de troonrede in verband met de coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in de Ridderzaal op het Binnenhof maar in de Grote Kerk. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

12.37 - Máxima dinsdag na Prinsjesdag naar New York voor VN-werk

Koningin Máxima gaat dinsdag na haar verplichtingen voor Prinsjesdag naar New York voor een bliksembezoek in het kader van haar VN-werk. Bronnen in Den Haag bevestigen dat.

De koningin heeft in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van inclusieve financiering een reeks ontmoetingen met ministers en beleidsmakers op de agenda staan. Ook hoopt ze aan secretaris-generaal António Guterres haar jaarverslag te kunnen aanbieden. Deze week is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar demissionair minister-president Mark Rutte vrijdag het woord voert. De traditionele bijeenkomsten in New York zijn deels fysiek en deels online.

12.13 - Prinsjesdag is sober, maar de hoedjes fleuren de boel op

Partij voor de Dieren-fractieleider Esther Ouwehand draagt een hoed in de vorm van een boomstam. „Kappen met kappen”, is het thema van de outfit dit jaar. De partij wil hiermee een statement maken tegen biomassasubsidies. Dat meldt de partij op Twitter.

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen vertrekt naar de Grote Kerk met een blauw hoofddeksel op. Partijgenoot Queeny Rajkowski draagt een roze haarband. Ook demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) koos voor een diadeem.

VVD Kamerleden Bente Becker (L) en Thierry Aartsen vertrekken naar de Grote Kerk. Becker is volledig in het zwart.

VVD Kamerleden Bente Becker (L) en Thierry Aartsen vertrekken naar de Grote Kerk op Prinsjesdag om het voorlezen van de Troonrede bij te wonen. Ⓒ ANP

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen draagt een rode baret van een onderwerper die ook hoeden voor artiest Lady Gaga maakt.

Sylvana Simons, partijleider van BIJ1, draagt een kleurrijke ’headwrap’.

12.03 - Kamerleden op weg naar Grote Kerk om naar troonrede te luisteren

Kamerleden zijn dinsdag even voor 12.00 uur op weg naar de Grote Kerk in Den Haag om daar naar de troonrede van de koning te luisteren. Ze gaan met busjes, met mondkapje, of op eigen gelegenheid erheen. In verband met de coronamaatregelen zijn namens het demissionaire kabinet alleen de ministers aanwezig. Net als vorig jaar zijn de staatssecretarissen niet bij de plechtigheid en heeft niemand een partner bij zich.

De Kamerleden vertrekken niet vanaf het Binnenhof maar vanaf hun tijdelijke onderkomens, omdat de gebouwen aan het Binnenhof worden gerenoveerd. De Tweede Kamer is de komende jaren gehuisvest op de Bezuidenhoutseweg en de Eerste Kamer in de Kazernestraat.

Traditioneel vindt deze zogeheten Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal op de derde dinsdag van september plaats in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk is meer ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Toch kunnen er maar 270 mensen bij zijn, ongeveer een kwart van de kleine duizend die normaal gesproken in de Ridderzaal uitgenodigd worden.

Vooralsnog zijn er vijf afmeldingen onder de 225 Tweede en Eerste Kamerleden, meldt een woordvoerder. Een van hen is Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging, die liet weten dat ze daarmee wil protesteren tegen het kabinet. Ook is het de sterfdag van haar man.

Verder is er ’beknibbeld’ op de aanwezigheid van lokale bestuurders. Alleen burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en Commissaris van de Koning Jaap Smit van Zuid-Holland zijn aanwezig. Namens het korps van diplomaten is alleen de deken er.

Wel zijn er tien burgers onder de genodigden, die soms al jarenlang op de wachtlijst staan, evenals de rijksministers van het Caribische deel van Nederland en vertegenwoordigers van een aantal Hoge Colleges van Staat, zoals de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad en de Nationale ombudsman.

Verder is er minder militair ceremonieel bij de Grote Kerk en is de afsluitende balkonscène bij Paleis Noordeinde weer afgeblazen in verband met de coronamaatregelen.

10.17 - Grote Kerk in Den Haag ommuurd met zwarte schermen

De Grote Kerk in Den Haag, waar de koning later deze dinsdag op Prinsjesdag de troonrede uitspreekt, lijkt een onneembare vesting. Met hekken en zwarte schermen wordt iedereen door beveiligers en politie op grote afstand gehouden.

Hagenaars, het nog schaarse winkelend publiek, ambtenaren, mensen van buiten de stad: allemaal proberen ze moeizaam hun weg te vinden langs de paar met hekken afgezette doorgangen om de kerk heen. „We hadden allemaal mensen met stoeltjes verwacht. Maar er is niemand. We zien alleen zwarte hekken rond de Grote Kerk en daardoor zien we bijna niets”, aldus een voorbijganger.

In de Haagse straten zijn dinsdag weinig tot geen Oranjefans te zien. Simone Versteeg uit Capelle aan den IJssel is wel met haar moeder Jeanny voor het eerst naar Den Haag gekomen voor Prinsjesdag. „We waren om half zeven al onderweg”, zegt Jeanny die rond middernacht uit de avonddienst kwam en er dus een kort nachtje op heeft zitten. Ze is door haar dochter „meegesleept”, ook in haar enthousiasme. Maar het valt een beetje tegen.

„Er is vooral veel politie overal. En nu proberen we van alle plekken met slecht zicht de beste slechte plek te vinden”, zegt Jeanny. „We gaan pas terug naar huis als we alle ministers, staatssecretarissen én de koning en koningin hebben gezien”, vult Simone strijdbaar aan. Ondertussen strandden steeds meer voetgangers en fietsers in de smalle corridors rond het kerkgebouw. Sommige daarvan lopen gewoonweg dood.

09.42 - Rutte arriveert met een lach bij het ministerie van Algemene Zaken

Demissionair premier Mark Rutte arriveert op Prinsjesdag bij het ministerie van Algemene Zaken. Op de derde dinsdag van september begint het nieuwe werkjaar van de regering.

09.38 - Geen Oranjefans, wel veel politie op straat in Den Haag

Oranjefans zijn dinsdagochtend even na 09.00 uur niet of nauwelijks te zien op straat in Den Haag op deze Prinsjesdag. Daarmee lijkt gehoor gegeven te worden aan de oproep van de gemeente en de politie om ook dit jaar weer niet naar de stad te komen. Prinsjesdag is vanwege corona versoberd en de koning en koningin doen geen rijtoer door de stad.

Wel rijden er door de straten veel onopvallende en gewone politie- en surveillancewagens. „Kom vooral niet naar Den Haag, er is hier niets te zien”, riep de gemeente Den Haag al op.

Grote zwarte schermen onttrekken de Grote Kerk aan het zicht. Daar spreekt koning Willem-Alexander dinsdagmiddag de Troonrede uit. Voor het tweede, opeenvolgende jaar gebeurt dat daar. Vanwege de strenge coronamaatregelen - want de kerk biedt veel meer ruimte - , en omdat De Ridderzaal en de Tweede Kamer worden verbouwd. Er is nagenoeg geen publiek nog, er zijn alleen voorbijgangers op weg naar werk of winkels. Er zijn al helemaal geen feestelijk uitgedoste Oranjefans.

09.03 - Jongeren protesteren bij tijdelijk Tweede Kamergebouw

De eerste jongeren zijn dinsdagochtend aangekomen bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg. Ze protesteren op Prinsjesdag tegen het leenstelsel en dragen een bord mee met de tekst ”#overhethoofdgezien.”

De demonstranten willen dat er een nieuw stelsel komt om studenten financieel te helpen bij hun studie. „In het document of hoofdlijnen staat niets over de afschaffing van het leenstelsel en ook de miljoenennota lijkt weer onderwijsarm te zijn. Wij roepen de partijen op om, los van de formatie, vóór Prinsjesdag 2022 met een nieuw stelsel te komen”, staat er ook op het bord.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) organiseerden de actie met de vakbond FNV Young & United, de politieke jongerenbewegingen van GroenLinks (DWARS), D66 (Jonge Democraten), CDA (CDJA) en PvdA (Jonge Socialisten).

Lisanne de Roos, ISO-voorzitter, stelt dat de demonstranten hier vooral zijn om „ons zichtbaar te maken. Als het vandaag lukt om dat bij de politici onder de aandacht te brengen dan ben ik heel erg tevreden. We gebruiken als statement ’over het hoofd gezien’. Als wij vergeten worden dan nodigen we ze zelf wel uit om het gesprek aan te gaan.”

De jongeren stonden in eerste instantie vlakbij het gebouw maar moesten verderop gaan staan. Dat wordt gezien als „jammer.” „Zo zie je maar dat de slogan wel klopt: #overhethoofdgezien”, aldus een van de aanwezigen.

08.06 - Prinsjesdag begint zonder pracht en praal bij Paleis Noordeinde

Het is dinsdagochtend vroeg nog leeg in de straten van Den Haag op deze Prinsjesdag. De binnenstad wordt langzaam wakker en het is een stuk rustiger dan anders op deze dag.

Ook dit jaar is de dag aangepast vanwege corona. De gebruikelijke rijtoer van de koning door Den Haag gaat weer niet door. De koning spreekt de troonrede in verband met de beperkende coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in de Ridderzaal op het Binnenhof maar in de Grote Kerk. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

Langs de Hofvijver staan dinsdag lage maar duidelijke hekken om het publiek op afstand te houden, dat overigens nog in geen velden of wegen te bekennen is. Het is nog vrijwel donker als even na 07.00 uur de banier van Paleis Noordeinde omhoog gaat: koning Willem-Alexander is aangekomen op zijn werkpaleis.

Voor het paleis zit welgeteld een vaste klant, Nico Mourits, die al zo’n 30 jaar in alle vroegte bij het paleis is op de derde dinsdag van september. „Geen publiek, geen in oranje uitgedoste mensen en zelfs geen Johan Vlemmix van de Feestpartij. Je mist wel de pracht en praal hoor. Dit jaar zelfs geen regiewagens van de NOS-tv”, aldus Mourits.

07.17 - Namens kabinet alleen ministers welkom

Of alle Kamerleden zullen komen, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat gasten niet mogen komen en dat namens het kabinet alleen de ministers komen. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft al eerder gezegd Prinsjesdag niet bij te wonen uit protest tegen het demissionaire kabinet. Ze hekelde dat de pers eerder plannen krijgt te zien dan de Tweede Kamer.

Als de rijtoer wel was doorgegaan, zouden de koning en de koningin in de Glazen Koets hebben gezeten. De Gouden Koets, waarmee de koning en zijn voorgangers jarenlang op Prinsjesdag van het paleis naar het Binnenhof reden, staat al een tijdje na een renovatie in het Amsterdam Museum. Vanaf dinsdag trouwens met een geopende deur, waardoor bezoekers het met borduurwerk bedekte interieur beter kunnen zien.

Of het dinsdag zichtbaar zal zijn, is nog de vraag; maar onlangs werd bekend dat koningin Máxima een breukje heeft opgelopen in haar rechterhand. Donderdag was te zien dat de hand gespalkt was, toen ze bij de opening van de nationale supercomputer Snellius in Amsterdam was.

07.07 - Zo ziet het programma van Prinsjesdag eruit

Het programma van Prinsjesdag ziet er volgens de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag ongeveer zo uit:

Om 12.00 uur vertrekken de Kamerleden vanaf de tijdelijke locaties van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer naar de Grote Kerk.

Om 12.45 uur zullen ze daar dan plaatsnemen.

Om 13.15 uur, zo is de bedoeling, vertrekt de koning met het koninklijk gezelschap per auto vanaf zijn werkpaleis Paleis Noordeinde naar de kerk.

Daar zullen ze rond 13.20 uur aankomen en aansluitend zal de koning de troonrede uitspreken.

Om 13.45 uur keren de Kamerleden terug naar hun eigen gebouwen en om 15.00 uur gaat de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, met het traditionele koffertje naar de Tweede Kamer om de miljoenennota aan te bieden.

06.59 - Demonstraties gepland voor meer diversiteit in de politiek

Twee groepen hebben aan de gemeente Den Haag doorgegeven dat ze daar willen gaan demonstreren. Op het Plein, naast het Binnenhof, staat een protest gepland voor meer vrouwen en meer diversiteit in de politiek. Bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer willen vertegenwoordigers van jongerenclubs demonstreren tegen het leenstelsel.

