Taliban zaaien dood en verderf met nieuw lente-offensief

De meeste doden vielen door een aanval op controleposten in de noordelijke provincie Sar-e-Pul, waar zeker elf veiligheidsmensen omkwamen. De gevechten duurden daar urenlang.

In de provincie Logar in het oosten van Afghanistan verloren acht veiligheidskrachten het leven toen ze in een hinderlaag terechtkwamen. Ze waren op weg naar de verdediging van een controlepost bij een mijn. De andere slachtoffers vielen bij aanvallen in de provinciehoofdstad Tarin Kut in Uruzgan en in de provincie Ghasni.

Een onbekend aantal Taliban kwam om het leven door de schermutselingen. Afgelopen weekeinde vielen ook al tientallen doden door aanvallen van de Taliban ondanks een deal met de Amerikanen.