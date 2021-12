Celstraf voor kopstukken Satudarah: ’Jullie hebben geen idee hoe gek deze gasten zijn’

Michel B. (56), Angelo M. (44), Paul M. (52) en Redouan I. (44) stonden aan de top van de inmiddels verboden motorclub. Volgens de rechtbank in Zwolle hield Satudarah zich bezig met geweld, witwassen en drugshandel. Belangrijk verdienmodel waren de tientallen ’bad standings’: leden die na een conflict uit Satudarah werden gezet, moesten 5000 euro boete betalen en hun motor inleveren. Hiermee verdiende de top volgens de officier van justitie zeker 124.000 euro.

Satudarah was in alles een ’outlaw motorcycle gang’, zo staat in het vonnis. Er heerste een besloten cultuur binnen de club. ’Broeders’ die werden opgepakt moesten zwijgen tot het ’chapter’ een advocaat voor ze had geregeld. Er werd gebruikgemaakt van pgp-telefoons waarmee versleutelde berichten werden verstuurd en als men mailde werd het bericht erna direct verwijderd.

’Gekke gasten’

De zogeheten bad standings die in het strafdossier zijn beschreven, waren uiterst gewelddadig. Leden die uit de club werden gezet liepen onder meer gebroken ribben, oogkassen en armen op. Tot aangiftes leidde dat niet. „Jullie hebben geen idee hoe gek en gevaarlijk deze gasten zijn. Ik heb mijn motor en Porsche moeten inleveren en ik hoop dat het daarmee klaar is”, zei een voormalig lid van het chapter in Arnhem.

Michel B. was het langst leidinggevende. Hij was in 1990 een van de mede-oprichters en kreeg met vijf jaar cel de hoogste straf. De vier leden liepen nog vrij rond maar zijn direct na de uitspraak afgevoerd. Tegen de vier waren celstraffen tot 7 jaar geëist. De motorclub is sinds 2018 als organisatie verboden in Nederland. De teleurgestelde raadslieden hebben al aangegeven in beroep te gaan. In juni staat een vijfde topman terecht.