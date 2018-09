Ijshotel weer geopend

Al dertien jaar wordt het hotel aan het begin van de winter weer opgebouwd, telkens in een ander thema. Dit jaar is het thema: 'A Journey to the Center of Winter', geinspireerd Jules Vernes 'A Journey to the Center of the Earth'.

Net als in voorgaande jaren worden de gasten van het ijshotel weer ondergedompeld in een winterwonderland. Zelfs de prachtig vormgegeven meubelen zijn van ijs.

Het hotel blijkt elk jaar weer, ondanks de kou, een echte hotspot te zijn voor toeristen. Voor veel Canadezen is het zelfs de ideale locatie om elkaar het ja-woord te geven. Het hotel heeft daarvoor zelfs een kapel laten bouwen. Uiteraard van ijs.

Het hotel is nog tot en met 24 maart geopend.