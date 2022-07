Fransje Mulder (1961-2022): een vrouw om in te lijsten

Premium Cultuur

Maasdelta onverwacht pittoresk in Stedelijk Museum Schiedam

Pittoresk is niet het eerste woord dat in je opkomt als je aan Zuid-Hollandse Maasdelta denkt. De immense containerschepen in de havens, de torens van de chemisch industrie bij Pernis en de ruige Tweede Maasvlakte zijn indrukwekkend, maar niet per se voor ieders oog schilderachtig te noemen.