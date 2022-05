Rellen tijdens 1 mei-betoging in Parijs: McDonald's geplunderd

Volgens een onafhankelijk onderzoeksbureau waren er in de Franse hoofdstad 21.000 mensen op de been. Tijdens een protestmars van het Place de la République naar het Place de la Nation liep het een paar keer uit de hand. Anarchisten staken vuilnisbakken in brand, plunderden een McDonald's en gooiden bij vastgoedmakelaars de ruiten in. De politie greep in toen de brandweer in haar werk werd belemmerd.

Lees hieronder verder

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei op Twitter dat de gewelddadigheden van de "relschoppers onaanvaardbaar zijn". Volgens de krant Le Parisien zijn in de hoofdstad acht agenten gewond geraakt en 45 personen gearresteerd. De meesten van hen werden opgepakt omdat ze brandweerlieden belaagden.

In totaal waren er zondag verspreid over het land enkele honderden 1 mei-manifestaties. Behalve in Parijs, waar veel met name linkse politici, vakbondslieden en milieuactivisten meededen, werd er ook geprotesteerd in onder andere Lille, Nantes, Toulouse en Marseille.