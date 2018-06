Officieel bloeide menig carnavalshart in Brabant en Limburg sinds de elfde van de elfde al op. Met het volume op honderd, rolden jolige deuntjes uit de speakers op het Vrijthof in Maastricht, waar het carnavalsseizoen officieel werd geopend. "Carnaval maakt onderdeel uit van onze cultuur. Bijna iedereen leeft ernaar toe", zegt Koert Damveld van Stichting Vastenavond in Bergen op Zoom.

De cultuurvorm laat zich niet alleen uiten in de plaatsnamen die tijdelijk veranderen. Zo wordt Bergen op Zoom bijvoorbeeld Krabbegat en Den Bosch verandert in Oeteldonk. Ook in de kleinere plaatsen worden de namen omgedoopt, zoals Schorsbos (Schijndel). Maar het gaat veel dieper. In plaats van 'goedendag', groet men elkaar in Krabbegat door een lange neus naar de ander te trekken. De gestrekte hand gaat dan met de duim naar de neus. Bekender is natuurlijk het joviale 'alaaf', dat vooral in het Limburgse voorkomt. Met een sierlijke zwaai gaat de rechterhand naar de linkerkant van het hoofd, met de handpalm naar buiten gekeerd. Oorspronkelijk komt deze groet uit Keulen. In 1823 stond de Duitse stad onder Pruisische heerschappij. De carnavalisten kozen de groet als parodie op de groet van de militairen die Keulen destijds bezetten.

Kilo's confetti

Naast magnifieke kostuums en vele kilo´s confetti is carnaval voor tienduizenden mensen hét moment om creativiteit te uiten. Maandenlang werkten zij aan de fraaiste praalwagens om ze eenmalig aan het publiek te tonen. Onder meer de optocht in Oeteldonk (maandag 11 februari) staat hoog aangeschreven. Maar misschien nog meer bijzonder is de lichtjesstoet, 25 kilometer verderop in Knollenrijk (Berghem). Tientallen wagens tot wel 25 meter lang en 8 meter hoog zullen het plaatsje op carnavalszondag, 10 februari, doen verlichten. Tienduizenden carnavalsvierders komen die avond af op dit bijzondere evenement.

Een andere traditie is het Appelsiene sjmiete op carnavalsdinsdag (12 februari) in Zitterd (Sittard). Na alle vette bekken en liters bier in de dagen ervoor, is de innerlijke mens aan iets gezonds toe om de dagen na carnaval die regelmatig gepaard gaan met 'afwezig wegens ziekte' te overleven. Tientallen groepen worden op de Markt toegezongen door een menigte kinderen. 'Appelsiene', klinkt het uit de kelen, waarna de kleinsten worden beloond met, jawel, sinaasappels. Dit gaat samen met de nodige muzikale ondersteuning van enkele 'zaate hermeniekes'. Begin vorige eeuw deelde men sinaasappels uit aan de armen, om ze het einde van de winter door te helpen met vitamines. Door de jaren heen werd deze noodzaak ingeruild voor 'voor de lol'. Maurice Gorissen van carnavalscomité De Marotte: "Maar dat dit nog steeds wordt gedaan, heeft vooral te maken met de geschiedenis en traditie. Dat geldt eigenlijk voor tradities in alle steden en dorpen. Dit moet in stand worden gehouden."

Optochten, programma

Zaterdag 9 februari:Eindhoven Roosendaal

Zondag 10 februari:Etten-LeurGeleenHeerlen HelmondMaastrichtOssSittard Tilburg WaalwijkWeert Beek, lichtoptochtBerghem, lichtoptocht

Maandag 11 februari:BredaDen Bosch Roermond Vaals Valkenburg Venlo

Dinsdag 12 februari:Bergen op Zoom Landgraaf Heerlen, lichtoptocht Valkenburg, lichtoptocht