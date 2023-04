Premium Het beste van De Telegraaf

Angst na kogelregen op woning Rotterdam: 'Ik ben aan de dood ontsnapt'

Politieonderzoek na de kogelregen in de Van Speykstraat in Rotterdam.

Rotterdam - „Ik ben aan de dood ontsnapt”, vertelt een aangeslagen vrouw in de raamopening van haar woning aan de Van Speykstraat in Rotterdam. Het grote raam van de portiek van het appartementencomplex telt zeker achttien kogelgaten, maar er zou zeker 26 keer geschoten zijn. Het was voor de tweede nacht op rij dat de straat in het Oude Westen van de Maasstad te maken had met een aanslag.