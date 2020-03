’Moordverdachte ontslagen portier feestcafé Lil’ Kleine’

Dat bevestigt de eigenaar van het portiersbedrijf dat de beveiliging voor ’t Lammetje doet. Lil’ KLeine of Jorik Scholten zoals hij echt heet, opende het feestcafé eind 2018 samen met de bekende horecabroers Leon en Darwin Poppes, mede-eigenaren van onder andere de horecabedrijven Escape, de Kroon en Van Rijn. Zaakwaarnemer Nathan Moszkowicz van Scholten bevestigt dat B. portier was voor het bedrijf van de artiest, maar benadrukt dat er verdere geen enkele band was tussen Scholten en de moordverdachte.

Het lichaam van Bas Vijzelaar werd zaterdag in het Amsterdam-Rijnkanaal gevonden.

„Mike was niet meer zichzelf. Wegens een intern conflict heb ik hem ontslagen. Ik wil benadrukken dat de broers Poppes en Lil’ KLeine niets met de moord te maken hebben”, zegt Ed, de eigenaar van het portiersbedrijf dat de beveiliging voor ’t Lammetje doet.

Amsterdam-Rijnkanaal

De 30-jarige Nick ’Mike’ B. uit Ouderkerk aan de Amstel werd maandag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Vijzelaar. De 33-jarige man uit Zandvoort werd zaterdag dood in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gevonden. Ook zijn auto lag hier in het water.

De politie Midden-Nederland bevestigde vanmiddag de aanhouding van een 30-jarige verdachte uit Ouderkerk aan de Amstel aan De Telegraaf. Verdere details over de aanhouding wil de politie nog niet geven, mogelijk volgen die later.

Mogelijk is Vijzelaar slachtoffer geworden van een ripdeal of uit de hand gelopen ruzie over dure horloges. In de dagen voor zijn dood probeerde Vijzelaar enkele Rolexen te slijten. Vanavond besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de moord op Bas Vijzelaar. De politie roept getuigen zich op te melden en zoekt mensen die meer kunnen vertellen over de laatste contacten van het slachtoffer.