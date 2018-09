David Bowie blaast 'Aladdin Sane' nieuw leven in

De speciale editie die in april uitkomt, wordt op cd, elpee en als download uitgebracht.

Het zesde album van Bowie, Aladdin Sane verscheen in 2003 nog als dubbel-cd.

David bracht vorig jaar nog een jubileumeditie uit van het succesvolle The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

De 66-jarige Britse muzikant werkt momenteel aan een compleet nieuw album.