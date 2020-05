Nieuwe Twitter-emoji voor #dankbaar

Sinds 15 maart is het gebruik van grateful en thankful for in vergelijking met de voorgaande maand wereldwijd meer dan 37 procent toegenomen. Deze termen kwamen wereldwijd in meer dan 265 miljoen Tweets voor. De bekende pray en clap emoji's zijn in dezelfde periode respectievelijk 50 en 10 procent vaker gebruikt.

Om deze Tweets te highlighten is er nu een nieuwe emoji gelanceerd. Deze is te zien bij het gebruik van de hashtags #dankbaar, #grateful en #thankful. Op basis van Tweets zijn de mensen volgens Twitter het meest dankbaar voor medisch personeel, supermarktpersoneel, familie, schoonmakers en sanitair medewerkers.