Hardere aanpak raddraaiers ov: minstens €313 boete

Vervoerder Connexion lanceert komende week samen met Keolis een nieuwe lik op stuk-boete voor raddraaiers in het openbaar vervoer.

Qbuzz/UOV heeft met deze ’directe aansprakelijkstelling’ in de regio Utrecht al met succes proeven gedaan, laat directeur Arie van Os van de stichting Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid weten.

SODA begeleidt de uitvoering, zoals de instructies voor rijdend personeel en boa’s en de inning van de bedragen, desnoods via de deurwaarder.

Preventief

„In Utrechtse sneltrams heeft deze lik op stuk-pilot een sterke vermindering van zware incidenten tot gevolg gehad. De agressie is op sommige plaatsen met wel de helft teruggelopen en de recidive met 30%. Directe aansprakelijkheid werkt aantoonbaar preventief op wangedrag. We willen dit nu in heel Nederland gaan uitrollen”, aldus Van Os.

Het Burgerlijk Wetboek geeft volgens hem de juridische handvatten om dit te mogen doen. Ook streekvervoerder Arriva volgt de ontwikkelingen met belangstelling. „Als de resultaten bij anderen positief zijn, besluiten we later dit jaar of we gaan meedoen.”

NS zegt zelf zo nodig al civielrechtelijke schadezaken aan te spannen tegen daders als personeel op de trein in aanraking komt met agressie, bedreiging en geweld. „We steunen onze medewerkers ook altijd in aangiftes bij de politie. We trekken hierin ons eigen plan”, aldus een zegsman gisteravond.

Volgens bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor zijn aanvullende stappen noodzakelijk om machinisten, conducteurs en buschauffeurs beter te beschermen. „Het gaat om emotionele gebeurtenissen. Maar het mag niet zo zijn dat het toezicht minder wordt. Extra boetes zijn prima, zolang het aantal mensen ook op peil blijft. Juist die fysieke inzet schrikt raddraaiers af om kwaad te doen”, vindt hij.

In de praktijk zullen de boa’s van ’service en veiligheid’ amokmakers tot de orde proberen te roepen. Zij zijn ook bevoegd om reizigers die zich misdragen aan te houden en aan de politie over te dragen. „Zodra dat gebeurt, krijgen ze meteen een brief onder ogen met de civiele geldboete. We lijden dan immers schade. Die staat dus los van de boete, taak- of celstraf die ze via de rechter krijgen”, stelt Connexxion.

Volgens de officiële cijfers neemt het aantal serieuze voorvallen in het ov niet echt af, ondanks alle al genomen maatregelen. De vervoerscriminaliteit viert nog steeds hoogtij: een derde van de medewerkers wordt wel eens bedreigd, een kwart van de reizigers krijgt te maken met lastigvallen, bedreiging, beroving of mishandeling aldus onderzoek van kenniscentrum CROW.

Het gaat volgens veiligheidsrapporten van de ministeries om meer dan tweeduizend ’A-incidenten’ per jaar die strafrechtelijk vervolgd worden.

Zwartrijders

„Als zwartrijders betrapt worden en ze werken netjes mee aan de afhandeling door bijvoorbeeld hun ID te tonen en de verhoogde prijs te betalen, dan vervalt de civiele boete. Als ze echter onhandelbaar worden, gaat dat extra bedrag ook voor hen op”, benadrukt Van Os.