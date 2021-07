Evacuatie ziekenhuis Venlo versneld

In totaal worden 200 patiënten naar omliggende ziekenhuizen gebracht, onder wie veertig kwetsbare patiënten. De evacuatie gebeurt volgens Schouten uit voorzorg om elk risico voor te zijn. Defensie helpt in het ziekenhuis met het evacueren van patiënten en de bescherming tegen hoogwater. „Voor mij en de medewerkers van het ziekenhuis is dit het ergste wat er kan gebeuren”, zei Schouten.

VieCuri ligt vlakbij de Maas. De evacuatie wil een mogelijke dijkdoorbraak voor zijn, maar opborrelend kwelwater als gevolg van de hoogwatergolf in de Maas kan ook schade opleveren in het ziekenhuis. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.

Spoedpatiënten worden vanaf 18.00 uur naar omliggende ziekenhuizen geleid. Zwangere vrouwen worden naar andere geboortecentra verwezen. Het Rode Kruis zet zes ambulances van zijn medische dienst in om de evacuatie te ondersteunen. Op elke ambulance zitten twee artsen of verpleegkundigen van het Rode Kruis. Zij verwachten om 18.00 uur ter plaatse te zijn in Venlo.

Vanaf 18.00 uur gaan ook de huisartsenpost en de ggz-afdeling bij het ziekenhuis dicht. VieCuri zoekt samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding naar geschikte alternatieven voor patiënten.

Patiënten die in afwachting van evacuatie nog in het ziekenhuis liggen mogen bezoek ontvangen, met een maximum van één bezoeker per patiënt.