Patiënten ziekenhuis VieCuri in Venlo worden geëvacueerd

Vanaf 18.00 uur worden spoedpatiënten omgeleid naar omliggende ziekenhuizen. Dit geldt ook voor bezoekers van de Huisartsenpost (HAP) en Vincent van Gogh voor GGZ. 140 patiënten van het ziekenhuis worden vanaf vrijdagmiddag op een veilige manier overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Gekeken wordt naar geschikte alternatieven voor de patiënten. VieCuri informeert zijn patiënten en hun naasten.

Zwangere vrouwen worden vanaf dit moment al doorverwezen naar andere geboortecentra. Onder andere poliafspraken, bloedafname, dialyses en scans gaan tot vrijdagmiddag 18.00 uur gewoon door. Daarna is het ziekenhuis alleen nog toegankelijk voor bezoek van de dan nog bij VieCuri verblijvende patiënten, met een maximum van 1 bezoeker per patiënt. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten. Patiënten die met spoed een scan of bloedafname moeten laten doen, kunnen ondertussen terecht bij VieCuri in Venray of in Panningen.