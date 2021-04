Von der Leyen: Pfizer vervroegt levering 50 miljoen vaccins aan EU

Video

Hiddema aangevallen: ‘Waarom blijft u dit bagatelliseren?!’

Theo Hiddema sprak dinsdag in Op1 over zijn terugkeer op het Binnenhof. De oud-advocaat stapte eerder uit FvD, maar werd dinsdag geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer. In het gesprek kwamen ook de racistische appjes binnen de partij aan bod.