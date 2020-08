Prominente activist, miljardair en mediatycoon Jimmy Lai in Hongkong gearresteerd

Jimmy Lai wordt geboeid afgevoerd door Hongkongse politiemensen. Ⓒ AFP

Peking - Pro-democraten in Hongkong maken zich ernstige zorgen om de persvrijheid in de semi-autonome stad, nadat mediatycoon Jimmy Lai is opgepakt. De 72-jarige Lai staat bekend als een prominente activist en is oprichter van anti-Peking krant Apple Daily.