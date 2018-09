Serie arrestaties voor reeks overvallen

De recherche in Utrecht denkt met de aanhouding van 13 mannen een reeks overvallen op winkels aan de Amsterdamsestraatweg in die stad te hebben opgelost. Een 14e verdachte, een man van 44 jaar, meldde zich dinsdagavond zelf nadat hij enkele uren daarvoor een gewapende overval op een winkel aan die straat had gepleegd.