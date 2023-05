Patrouillewagens geramd tijdens wilde achtervolging op A2

Rond 04.00 uur zagen agenten in Maastricht een gestolen auto op de A2 rijden in noordelijke richting. Toen de politie de auto een stopteken gaf, trapte de bestuurder het gas diep in en doofde de lichten. Wat volgde was een wilde rit over de A2, waarbij ook patrouilles uit de regio Sittard zich aansloten. In een poging de politie van zich af te schudden, reed de auto terug richting België. Tijdens de achtervolging werden volgens de politie bewust meerdere patrouillewagens geramd.

Uiteindelijk trapte de bestuurder bij het Belgische grensdorpje Visé, net over de grens bij Eijsden, op de rem. Hij sprong de auto uit, om het vervolgens op een lopen te zetten. Hij probeerde rennend over de snelweg en een nabijgelegen spoorlijn te vluchten, maar kon na een korte achtervolging worden aangehouden. De man is in de boeien geslagen op verdenking van poging tot doodslag.

Met de agenten in de geramde auto’s gaat het goed, aldus de politie op Instagram.