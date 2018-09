China weet niets van radarincident

„U kunt aannemen dat wij ons niet bewust zijn van een dergelijke zaak”, zei een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Japan kwam dinsdag met een officieel protest over de kwestie die zich eind vorige maand zou hebben afgespeeld in de buurt van een door beide landen geclaimde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik