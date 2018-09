Terugtrekking Fransen uit Mali vanaf maart

Hij zei de aandacht nu te richten op het verjagen van de islamistische rebellen in het noorden van het West-Afrikaanse land. „Ik denk dat vanaf maart, als alles volgens plan gaat, het aantal Franse soldaten omlaag zou moeten gaan.”

Frankrijk heeft gevechtsvliegtuigen en pantserwagens en bijna 4000 grondtroepen in Mali zitten. Als de Fransen zich terugtrekken, moet een Afrikaanse troepenmacht (AFISMA) gesteund door de VN het overnemen. AFISMA bestaat in Mali nu uit 3800 soldaten. Dat moeten er 8000 worden.

De Franse president Francois Hollande zei dinsdag in het Europese Parlement dat gesprekken met de Toearegs cruciaal zijn voor vrede in het noorden van het land. Het nomadenvolk had aangeboden de islamistische rebellen te verjagen, maar eiste jarenlang een separate staat. Pas als de nomaden bereid zijn die eis te laten varen, wil de Malinese interim-president Dioncounda Traore de vredesonderhandelingen met de Toearegs oppakken. Het vinden van gemeenschappelijke grond lijkt echter een struikelblok. De Toearegs zijn door de vele stammen zeer verdeeld.