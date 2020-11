Zeven bootmigranten komen om bij Canarische Eilanden

„Een geïmproviseerde boot kapseisde rond 19.30 uur lokale tijd toen hij de kust naderde, vijf van de inzittenden konden het land bereiken en de hulpdiensten redden vijftien anderen”, zegt een woordvoerder van de hulpdiensten.

„De lichamen van twee overleden mensen zijn gevonden, de zoektocht naar andere inzittenden van de boot gaat door”, gaf de woordvoerder aanvankelijk ook aan.

Later werd duidelijk dat zeven mensen zijn overleden. Aangenomen wordt dat er tussen de twintig en dertig mensen aan boord waren van het kleine vaartuig. 28 mensen konden worden gered of bereikten op eigen kracht de kust.

De drenkelingen die uit het water werden geholpen bij Lanzarote na een levensgevaarlijke boottocht. Ⓒ EFE

Het drama speelde zich af aan de kust bij het vissersdorpje Orzola, ten noorden van Lanzarote, een eiland in de archipel van de Canarische Eilanden, gelegen in de Atlantische Oceaan voor de Marokkaanse kust.

Groeiende stroom migranten

De Canarische Eilanden hebben dit jaar te maken met een groeiende instroom van Afrikaanse migranten. Meer dan 18.000 van hen bereikten de archipel dit jaar, van wie ongeveer de helft in de afgelopen maand. De Spaanse regering van de linkse premier Pedro Sánchez heeft tijdelijke kampen laten opzetten voor maximaal 7000 mensen en heeft in verschillende Afrikaanse landen een diplomatiek offensief gelanceerd om ervoor te zorgen dat er minder migranten naar de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan komen.