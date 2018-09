Weggepest gezin sleept Utrecht voor rechter

Volgens Moszkowicz heeft Utrecht te weinig gedaan om het gezin te beschermen, ook al had burgemeester Aleid Wolfsen hen persoonlijk bescherming beloofd. „Er werden bakstenen door hun ruit gegooid, er werd brand gesticht. Ze hebben twee kinderen aan het begin van de puberteit en de vrouw was toen hoogzwanger. Ze vertrokken, maar keerden terug na de belofte van Wolfsen. Toch kregen ze geen bescherming. De terreur werd juist erger”, aldus Moszkowicz.

De familie stapt nu naar de rechter, omdat de gemeente Utrecht geen schadevergoeding wil betalen. De familie had de gemeente aansprakelijk gesteld, maar burgemeester Wolfsen wees dat dinsdag af. Hij wees erop dat het gezin in de 10 maanden dat de pesterijen aanhielden, is bijgestaan door politie, woningcorporatie, wijkbureau en hemzelf. Ook hebben gemeente en corporatie kosten voor hun rekening genomen, zonder dat zij daartoe verplicht waren, zegt de burgemeester.

De familie heeft behalve de gemeente Utrecht ook politie en justitie aansprakelijk gesteld. Die laatste twee hebben nog geen besluit over een schadevergoeding genomen. „Hun antwoord hangt nog tussen hemel en aarde”, aldus Moszkowicz.

Volgens de advocaat van het getreiterde gezin begon het pesten in 2010 met een inbraak in het huis van de familie. „De politie pakte de inbreker op heterdaad op in de woning, maar toch werd de dader niet vervolgd. Ik kan me voorstellen dat zo'n jongen zich dan onkwetsbaar voelt”, aldus Moszkowicz.